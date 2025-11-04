Ferrarijeva zvijezda zaprosila je djevojku, a svi pričaju o cijeni prstena. Pošteno se 'isprsio'...

Ferrarijevom vozaču je srce uzela Alexandra Malena Saint Mleux. Ova 23-godišnjakinja je i povjesničarka umjetnosti, govori više jezika, influencerica je i poduzetnica. Zaruke su potvrdili u studenom
Početkom studenog 2025. godine, par je na Instagramu podijelio vijest o zarukama zajedničkom objavom s natpisom: "Mr. & Mrs. Leclerc. Fotografije su prikazivale scenu sa svijećama i crvenim ružama, a na objavi se pojavio i njihov pas Leo.
| Foto: Instagram
Početkom studenog 2025. godine, par je na Instagramu podijelio vijest o zarukama zajedničkom objavom s natpisom: "Mr. & Mrs. Leclerc. Fotografije su prikazivale scenu sa svijećama i crvenim ružama, a na objavi se pojavio i njihov pas Leo. |
Foto: Instagram
Početkom studenog 2025. godine, par je na Instagramu podijelio vijest o zarukama zajedničkom objavom s natpisom: "Mr. & Mrs. Leclerc. Fotografije su prikazivale scenu sa svijećama i crvenim ružama, a na objavi se pojavio i njihov pas Leo.
| Foto: Instagram
Pažnju je privukao i Alexandrin zaručnički prsten. Riječ je o ovalno rezanom dijamantu od 5 do 6 karata, čija se vrijednost procjenjuje na više od 455.000 eura.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u ožujku 2023. godine, kada su obožavatelji primijetili Alexandru u pozadini TikTok videa s Charlesom tijekom Tjedna mode u Parizu. U to je vrijeme njezin osobni Instagram profil bio privatan.
| Foto: Instagram
Dva mjeseca kasnije, viđena je kao gošća Ferrarija na Velikoj nagradi Monaka, a Leclerc je nedugo zatim u intervjuu potvrdio da je u vezi, ne otkrivajući njezin identitet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Alexandra Saint Mleux rođena je u lipnju 2002. godine u Cancúnu u Meksiku. Njezino nasljeđe je multikulturalno – otac joj je francusko-argentinskih korijena, a majka Meksikanka. Odrastala je u Italiji, a kasnije se preselila u Monako. Tečno govori francuski, talijanski, engleski i španjolski.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoj prvi zajednički javni nastup imali su u srpnju 2023. na tribinama Wimbledona, čime su službeno potvrdili svoju vezu. Od tada, Alexandra redovito prati Charlesa na utrkama diljem svijeta, no par je zadržao visoku razinu privatnosti, rijetko objavljujući zajedničke fotografije na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin modni stil privukao je pažnju fan-stranica i modnih časopisa poput Voguea, koji redovito analiziraju njezine odjevne kombinacije. Ostvarila je suradnje s poznatim brendovima. Postala je ambasadorica beauty brenda Rhode, koji je osnovala Hailey Bieber.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Član obitelji Leclerc-Saint Mleux je i njihov minijaturni dugodlaki jazavčar Leo, kojeg su udomili u travnju 2024. godine. Leo je postao popularan na društvenim mrežama, s fan profilima koji broje stotine tisuća pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što je u lipnju 2024. godine svoj Instagram profil učinila javnim, broj pratitelja Alexandre Saint Mleux značajno je porastao na više od tri milijuna. Time je postala druga najpraćenija partnerica vozača u F1, iza Kelly Piquet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Studirala je povijest umjetnosti u Parizu na instituciji L'École du Louvre, gdje se specijalizirala za umjetnost 20. stoljeća. Radila je kao asistentica u aukcijskoj kući Hôtel Des Ventes de Monte-Carlo te u odnosima s javnošću za Monaco Art Week. Svoj interes za umjetnost dijeli s više od 300.000 pratitelja na svom Instagram profilu posvećenom umjetnosti
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram