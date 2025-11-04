Obavijesti

PREKRASAN PAR

Ferrarijeva zvijezda zaprosila je djevojku, a svi pričaju o cijeni prstena. Pošteno se 'isprsio'...

Ferrarijevom vozaču je srce uzela Alexandra Malena Saint Mleux. Ova 23-godišnjakinja je i povjesničarka umjetnosti, govori više jezika, influencerica je i poduzetnica. Zaruke su potvrdili u studenom
Ferrarijeva zvijezda zaprosila je djevojku, a svi pričaju o cijeni prstena. Pošteno se 'isprsio'...
Početkom studenog 2025. godine, par je na Instagramu podijelio vijest o zarukama zajedničkom objavom s natpisom: "Mr. & Mrs. Leclerc. Fotografije su prikazivale scenu sa svijećama i crvenim ružama, a na objavi se pojavio i njihov pas Leo. | Foto: Instagram
