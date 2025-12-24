Ferrero otkrio zašto je došlo do prekida suradnje s Alcarazom: 'Ovakve veze je teško prekinuti'

Juan Carlos Ferrero (45), donedavni trener najboljeg tenisača svijeta Carlosa Alcaraza, otkrio je da je spor oko ugovora uzrokovao iznenađujući prekid njihove suradnje.

Ferrero je počeo trenirati Alcaraza kao 15-godišnjaka, a njihova suradnja je danas 22-godišnjeg Španjolca dovela do šest trofeja na Grand Slam turnirima i prvog mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Objava prekida njihove suradnje šokirala je mnoge ljubitelje tenisa i Alcarazove navijače pa je nastalo i mnogo raznih teorija zašto je do njega došlo.

- Postojala su određena pitanja oko kojih se obje strane nisu slagale. Možda su se mogla riješiti da smo sjeli i razgovarali, ali na kraju to nismo učinili i odlučili smo da nećemo nastaviti suradnju", izjavio je Ferrero za španjolsku Marcu.

Ferrero je zanijekao da je spor financijske prirode te potaknuo svog donedavnog štićenika da prebrodi šok i snažno nastupi na Australian Openu pod vodstvom novog glavnog trenera Samuela Lopeza.

Ferrero je rekao da je već primio ponude za novu suradnju, ali je najavio da će napraviti stanku.

- Trenutačno patim. Ovakve veze je teško prekinuti preko noći i mora postojati razdoblje tugovanja. Želim Carlosu sve najbolje- poručio je bivši pobjednik Roland Garrosa i svjetski "broj 1".