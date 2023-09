Fešta na zapadu Zagreba: Evo gdje gledati Ponikve - Dinamo

U srijedu je na rasporedu preostalih deset utakmica 1/16 finala Hrvatskog nogometnog kupa. Osminu finala dosad je izborilo pet prvoligaša: Hajduk, Rijeka, Osijek, Slaven Belupo i Varaždin te drugoligaš Cibalia.

Najveća će fešta danas biti u zagrebačkim Ponikvama gdje dolazi Dinamo. Sergej Jakirović najavio je promjene u sastavu, nekoliko dana uoči velikog derbija na Poljudu u nedjelju. Tko god izađe na travnjak od dinamovaca, dočekat će ih oko 2000 gledatelja.

- Znamo da će tu biti dobra atmosfera, ali to nas sigurno neće impresionirati. Bit će tu puno naših navijača, moramo ih razveseliti novom pobjedom. Sada smo u dobrom stanju, atmosfera je odlična, te pobjede nam "bildaju" samopouzdanje. Poslije svake utakmice imamo nekoliko rovitih igrača, to je očekivano. Imamo još tri dana do Poljuda, vjerujem da će nam svi tamo biti na dispoziciji - najavio je trener Dinama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dvoboj Ponikve - Dinamo od 15:30 prenosit će MaxSport i to će biti jedini televizijski prijenos danas. Lokomotiva gostuje u Dugom Selu, Gorica kod Zagoreca u Krapini, Istra u Unešiću kod Zagore, Rudeš u Zmijavcima kod Croatije. Križevački Radnik dočekat će Šibenik, Vukovar BSK iz Bijelog Brda, Karlovac Jasku, Jadranu iz Ploča stiže Belišće, a Jadranu iz Poreča Oriolik.

Hrvatski kup, 1/16 finala:

Ponikve - Dinamo 15:30

Zagorec Krapina - Gorica 15:30

Dugo Selo - Lokomotiva 15:30

Zagora Unešić - Istra 15:30

Radnik Križevci - Šibenik 15:30

Croatia Zmijavci - Rudeš 15:30

Vukovar '91 - BSK Bijelo Brdo 15:30

Jadran Luka Ploče - Belišće 15:30

Jadran Poreč - Oriolik 15:30

Karlovac - Jaska 18:30