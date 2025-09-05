Obavijesti

PALA NA TREĆE MJESTO

Fiba promijenila mišljenje: Srbija više nije prvi favorit na EuroBasketu! Evo tko je ispred

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Grčka je bila i ostala četvrti favorit prema mišljenju Fibe, a peti favorit je Francuska, koja je uoči turnira bila treći favorit. Slijede Italija, Litva, Latvija i Poljska, a top 10 zatvara Slovenija

Grupna faza EuroBasketa je završila i sada kreću eliminacijski dvoboji. Uoči turnira je Srbija bila prvi favorit za osvajanje turnira, ali sada su se stvari promijenile. Fiba je objavila novi poredak favorita za naslov. 

Krovna svjetska košarkaška organizacija smatra Njemačku prvim favoritom turnira. Nijemci su kroz grupnu fazu prošli sa svih pet pobjeda i to protiv Litve, Finske, Švedske, Crne Gore i Velike Britanije. 

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Spain v Greece
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Iza njih Fiba je smjestila Tursku, koja je prije početka turnira bila šesti favorit. Turci su zasad najveće iznenađenje, pobjedom protiv Srbije osvojili su skupinu A i u osmini finala će igrati protiv Švedske. 

Srbija je pala na treće mjesto favorita za osvajanje EuroBasketa, a razlog tomu su ozljeda Bogdanovića i poraz od Turske u skupini. Prije turnira, bila je prvi favorit...

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Italy v Cyprus
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Grčka je bila i ostala četvrti favorit prema mišljenju Fibe, a peti favorit je Francuska, koja je uoči turnira bila treći favorit. Slijede Italija, Litva, Latvija i Poljska, a top 10 zatvara Slovenija. 

Osmina finala igra se 6. i 7. rujna. 

