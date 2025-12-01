Obavijesti

Sport

Komentari 0
SP 2026

Fifa dan nakon ždrijeba prenosi otkrivanje rasporeda utakmica. Evo gdje možete pratiti uživo...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fifa dan nakon ždrijeba prenosi otkrivanje rasporeda utakmica. Evo gdje možete pratiti uživo...
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Objava će se uživo prenositi s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu, na Fifa platformama osiguravajući da navijači diljem svijeta mogu pratiti objave u stvarnom vremenu

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) je objavila kako će u subotu, 6. prosinca prenositi objavu rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva 2026. godine. Ždrijeb skupina World Cupa održat će se u petak, 5. prosinca u Washingtonu s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu. U Washingtonu će se izvlačiti 12 grupa iz četiri jakosne skupine, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači u Podgorici 00:44
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: CFE - Mi Hrvati

Podsjetimo, Hrvatska će biti u drugoj jakosnoj skupini. "Vatreni" će u skupini dobiti jednog od nositelja - SAD, Meksiko, Kanadu, Španjolsku, Francusku, Argentinu, Brazil, Portugal, Njemačku, Englesku, Nizozemsku ili Belgiju.

Dan kasnije Fifa će prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, u petak će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.

Predsjednik Fife, Gianni Infantino vodit će prezentaciju uz bivše igrače, a očekuje se da će biti prisutni i predstavnici 42 momčadi koje su se već kvalificirale.

Fifa je objavila kako proces raspodjele utakmica nakon ždrijeba ima za cilj stvoriti optimalne uvjete za igrače i navijače te, gdje je to moguće, omogućiti gledanje u više vremenskih zona.

World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Objava će se uživo prenositi s početkom u 18.00 sati po hrvatskom vremenu, na Fifa platformama, uključujući FIFA.com i Fifin YouTube kanal, osiguravajući da navijači diljem svijeta mogu pratiti objave u stvarnom vremenu. Prijenos uživo bit će dostupan i emiterima diljem svijeta. Svjetsko prvenstvo 2026. - prvo sa 48 reprezentacija i 104 utakmice, održat će se u 16 gradova u tri zemlje, a za turnir je već prodano gotovo dva milijuna ulaznica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu
MAKARANKA ANAMARIA

FOTO Tko je Ćorićeva djevojka? Nekad sportska nada danas je influencerica i uživa po svijetu

Borna Ćorić i influencerica Anamaria Raič više ne skrivaju ljubav. Par je potvrdio vezu fotkom na Instagramu. Anamaria ga prati na ATP touru i kaže kako nikad ne bi reklamirala donje rublje ni išla na izbor za miss
FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Tko sam ja? Bebe i dječaci postali su najbolji na svijetu

Zlatna lopta najprestižnija je pojedinačna nagrada u nogometu koju dodjeljuje časopis France Football od 1956. Prisjetili smo se kako su neki od njenih osvajača izgledali u djetinjstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025