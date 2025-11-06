Fifa je objavila nominacije za nagradu 'The Best'. Tko osvaja?

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) objavila je listu kandidata za najboljeg igrača, trenera i golmana u ženskoj i muškoj konkurenciji za 2025. godinu.

Za najboljeg nogometaša godine konkurira 11 igrača - Francuzi Ousmane Dembele i Kylian Mbappe, Španjolci Pedri i Lamine Yamal, Englezi Harry Kane i Cole Palmer, Portugalci Nuno Mendes i Vitinha, Marokanac Achraf Hakimi, Brazilac Raphinha, te Egipćanin Mohamed Salah.

Kod djevojaka je na listi čak 17 kandidatkinja, pri čemu po pet predstavnica imaju aktualne svjetske prvakinje Španjolke, te europske prvakinje Engleskinje. Kod trenera za nagradu konkuriraju Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martinez i Arne Slot, a u ženskom nogometu Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers i Sarina Wiegman.

Dijelit će se i nagrade za najbolje golmane u obje konkurencije, FIFA Fan Award, kao i nagrada Marta (za nogometašice) i Puškaš (za nogometaše) za najljepše golove godine. Uz dodjelu gore spomenutih nagrada, bit će proglašeni najboljih 11 u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pobjednici će biti odlučeni glasovanjem navijača, predstavnika medija, kapetana i izbornika reprezentacija, a glasački proces počinje danas i traje do 28. studenog. Još nije poznat datum svečane dodjele nagrada.

Nominirani za nagradu The Best

nominirani za najboljeg igrača : Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal

: Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal nominirane za najbolju igračicu : Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo, Leah Williamson

nominirani za najboljeg trenera : Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, Arne Slot

: Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, Arne Slot nominirane za najboljeg trenera u ženskom nogometu: Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines, Renée Slegers, Sarina Wiegman