Fifa je žestoko kaznila Partizan: Bez transfera čak do ljeta 2027.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) zabranila je beogradskom Partizanu transfere do ljeta 2027. godine, prenose srpski mediji. Kako se neslužbeno doznaje, Partizan je suspendiran zbog nepodmirenih obveza prema zelenortskom veznjaku Patriku Andradeu (32).

Beogradski klub je izgubio spor pred Sportskim sudom za arbitražu u Laussani, čime su iscrpljena sva pravna sredstva. Partizan navodno mora igraču isplatiti 1.3 milijuna eura, što do sada nije učinio.

Andrade je nosio dres Partizana od srpnja 2022. do ljeta 2023. godine, a tijekom jedne sezone upisao je 26 nastupa, postigao dva gola i dodao tri asistencije. Partizan trenutačno vodi na ljestvici s 46 bodova, četiri više od Crvene zvezde.