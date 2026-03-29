TKO HOĆE, NAĐE NAČIN

Fifa ograničila kapacitet, ali su se navijači snašli. Iznajmljuju balkone i prozore uoči utakmice

Piše Issa Kralj,
Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosna i Italija u povijesnoj bitci u Zenici! Stadion pod sankcijama, ali snalažljivi navijači iznajmljuju balkone za epsku noć uz 'zmajeve'

Pred nogometašima Bosne i Hercegovine je povijesna utakmica. 'Zmajevi' će u Zenici igrati protiv Italije i tražiti odlazak na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija BiH u drami jedanaesteraca savladala je Wales (4-2), a Italija je u Bergamu slavila nad Sjevernom Irskom (2-0). 

Stadion na kojemu se igra utakmica (utorak, 31. ožujka od 20.45 sati) ima ograničen kapacitet. Naime, stadion u blizini Sarajeva nalazi se pod sankcijama Fife i može primiti samo 9000 gledatelja umjesto uobičajenih 15.6000. Međutim, navijači su našli zanimljiv način na koji će pratiti povijesnu utakmicu njihove reprezentacije, prenosi Gazzetta dello Sport

HIT OGLAS Zeničanin iznajmljuje balkon s roštiljem za utakmicu s Italijom. Zasuli ga: 'Može 2 tone peleta?'
Zeničanin iznajmljuje balkon s roštiljem za utakmicu s Italijom. Zasuli ga: 'Može 2 tone peleta?'

Vlasnici kuća i stanova u blizini stadiona koji imaju balkone s pogledom na teren počeli su ih iznajmljivati. 

"To zovu epskom noći jer u Zenici ne postoji niti jedan Bosanac koji ne vjeruje u puč američkog stila - piše Gazzetta u tekstu i navodi da takvim potezom stvaraju bučne, alternativne tribine. 

'Azzurri' su već jednom slavili na ovom stadionu, u studenom 2019. kada su u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo slavili s 3-0 nad BiH, a strijelci su bili Belotti, Acerbi i Insigne. Kasnije su i postali europski prvaci, a upravo im je ta zlatna medalja posljednji veliki uspjeh. Tada su u finalu pobijedili Englesku na penale (3-2).

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila, a on briljira

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav
Rijeka - Futsal Dinamo 7-1: Prvi puta u povijesti Riječani osvojili Kup Hrvatske u ludoj završnici
POGLEDAJTE GOLIJADU

Rijeka - Futsal Dinamo 7-1: Prvi puta u povijesti Riječani osvojili Kup Hrvatske u ludoj završnici

RIJEKA - FUTSAL DINAMO 7-1 Riječani su u ludoj završnici došli do prvog naslova u Kupu Hrvatske. Preokrenuli su rezultat iz Zagreba, Husarić zabio hat-trick, Suton dva gola i Rosić dva gola za povijest

