Fifa ograničila kapacitet, ali su se navijači snašli. Iznajmljuju balkone i prozore uoči utakmice

Pred nogometašima Bosne i Hercegovine je povijesna utakmica. 'Zmajevi' će u Zenici igrati protiv Italije i tražiti odlazak na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija BiH u drami jedanaesteraca savladala je Wales (4-2), a Italija je u Bergamu slavila nad Sjevernom Irskom (2-0).

Stadion na kojemu se igra utakmica (utorak, 31. ožujka od 20.45 sati) ima ograničen kapacitet. Naime, stadion u blizini Sarajeva nalazi se pod sankcijama Fife i može primiti samo 9000 gledatelja umjesto uobičajenih 15.6000. Međutim, navijači su našli zanimljiv način na koji će pratiti povijesnu utakmicu njihove reprezentacije, prenosi Gazzetta dello Sport.

Vlasnici kuća i stanova u blizini stadiona koji imaju balkone s pogledom na teren počeli su ih iznajmljivati.

"To zovu epskom noći jer u Zenici ne postoji niti jedan Bosanac koji ne vjeruje u puč američkog stila - piše Gazzetta u tekstu i navodi da takvim potezom stvaraju bučne, alternativne tribine.

'Azzurri' su već jednom slavili na ovom stadionu, u studenom 2019. kada su u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo slavili s 3-0 nad BiH, a strijelci su bili Belotti, Acerbi i Insigne. Kasnije su i postali europski prvaci, a upravo im je ta zlatna medalja posljednji veliki uspjeh. Tada su u finalu pobijedili Englesku na penale (3-2).