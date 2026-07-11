Fifa osmislila novi način za doći do milijuna. Evo čega se sjetila

Fifa je pokrenula prodaju komadića travnjaka s MetLife stadiona u New Jerseyju, gdje će se 19. srpnja igrati finale Svjetskog prvenstva 2026. Ovi komadi terena nude se kao ekskluzivni suveniri, a cijene dosežu i do tri tisuće američkih dolara po komadu.

Što se točno nudi kolekcionarima?

Osnovna verzija suvenira, po cijeni od 450 dolara, sadrži komadić travnjaka dimenzija 2,5 x 2,5 x 2,5 inča, trajno sačuvan u prozirnoj smoli u akrilnom kućištu. Na kocki će biti ugraviran logo turnira, naziv stadiona, datum i konačni rezultat finalne utakmice. Autentičnost potvrđuje prateći USB s posebnim "filmom autentičnosti".

Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Proizvodnju potpisuje britanska tvrtka Keep Stub, koja nudi i skuplje verzije po cijeni od 900, 1.200 i 3.000 dolara. Svaka od četiri verzije ograničena je na 2.026 primjeraka, a ako se sve rasproda, ukupan prihod mogao bi premašiti 11,2 milijuna dolara. Najskuplje "Hero Edition" izdanje za 3.000 dolara uključuje veći komad travnjaka (3x3x3 inča), metalnu ulaznicu sa zlatnim detaljima, minijaturnu repliku lopte iz finala i kristalni trofej Svjetskog prvenstva.

Travnjak iz finala: od pritužbi igrača do kolekcionarskog predmeta

Podloga koja se prodaje kao suvenir bila je predmet pritužbi tijekom turnira. Travnjak je dopremljen s farme u Sjevernoj Karolini, a igrači Brazila i Francuske ocijenili su ga kao presuh i težak za igru, što je otežavalo kontrolu lopte. Ova prodaja događa se u kontekstu u kojem se u javnosti raspravlja o visokim cijenama ulaznica za finale, gdje regularna mjesta dosežu i desetke tisuća dolara. Isporuka kreće tek nakon odigranog finala, a ograničena je na adrese u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi.

Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Prodaja stadiona "na komade" nije novost

Potez Fife, iako privlači pažnju, nije bez presedana u sportskom svijetu. Prodaja dijelova borilišta postala je uobičajena praksa. Primjerice, američko sveučilište Boise State prodaje komade svog plavog terena za američki nogomet, s cijenama od 40 dolara za mali uzorak do 25.000 dolara za veliku ploču s profesionalnom ugradnjom. Slično radi i Major League Baseball, nudeći staklenke sa zemljom sa sedme utakmice Svjetske serije za 50 dolara. Postoje i primjeri iz košarke, gdje su dva dijela parketa iz dvorane Madison Square Garden, korištena tijekom NBA finala, na aukciji prodana za više od sto tisuća dolara po komadu.

*uz korištenje AI-a