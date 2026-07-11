Obavijesti

Sport

Komentari 2
SAMO DA JE LOVE

Fifa osmislila novi način za doći do milijuna. Evo čega se sjetila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Fifa osmislila novi način za doći do milijuna. Evo čega se sjetila
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Fifa prodaje komadiće travnjaka s finala SP-a za do 3.000 dolara! Kolekcionari love ekskluzivu, a najskuplji paket stiže s trofejem i mini loptom

Admiral

Fifa je pokrenula prodaju komadića travnjaka s MetLife stadiona u New Jerseyju, gdje će se 19. srpnja igrati finale Svjetskog prvenstva 2026. Ovi komadi terena nude se kao ekskluzivni suveniri, a cijene dosežu i do tri tisuće američkih dolara po komadu.

Što se točno nudi kolekcionarima?

Osnovna verzija suvenira, po cijeni od 450 dolara, sadrži komadić travnjaka dimenzija 2,5 x 2,5 x 2,5 inča, trajno sačuvan u prozirnoj smoli u akrilnom kućištu. Na kocki će biti ugraviran logo turnira, naziv stadiona, datum i konačni rezultat finalne utakmice. Autentičnost potvrđuje prateći USB s posebnim "filmom autentičnosti".

Pitch installation at MetLife Stadium
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Proizvodnju potpisuje britanska tvrtka Keep Stub, koja nudi i skuplje verzije po cijeni od 900, 1.200 i 3.000 dolara. Svaka od četiri verzije ograničena je na 2.026 primjeraka, a ako se sve rasproda, ukupan prihod mogao bi premašiti 11,2 milijuna dolara. Najskuplje "Hero Edition" izdanje za 3.000 dolara uključuje veći komad travnjaka (3x3x3 inča), metalnu ulaznicu sa zlatnim detaljima, minijaturnu repliku lopte iz finala i kristalni trofej Svjetskog prvenstva.

Travnjak iz finala: od pritužbi igrača do kolekcionarskog predmeta

Podloga koja se prodaje kao suvenir bila je predmet pritužbi tijekom turnira. Travnjak je dopremljen s farme u Sjevernoj Karolini, a igrači Brazila i Francuske ocijenili su ga kao presuh i težak za igru, što je otežavalo kontrolu lopte. Ova prodaja događa se u kontekstu u kojem se u javnosti raspravlja o visokim cijenama ulaznica za finale, gdje regularna mjesta dosežu i desetke tisuća dolara. Isporuka kreće tek nakon odigranog finala, a ograničena je na adrese u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi.

Pitch installation at MetLife Stadium
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Prodaja stadiona "na komade" nije novost

Potez Fife, iako privlači pažnju, nije bez presedana u sportskom svijetu. Prodaja dijelova borilišta postala je uobičajena praksa. Primjerice, američko sveučilište Boise State prodaje komade svog plavog terena za američki nogomet, s cijenama od 40 dolara za mali uzorak do 25.000 dolara za veliku ploču s profesionalnom ugradnjom. Slično radi i Major League Baseball, nudeći staklenke sa zemljom sa sedme utakmice Svjetske serije za 50 dolara. Postoje i primjeri iz košarke, gdje su dva dijela parketa iz dvorane Madison Square Garden, korištena tijekom NBA finala, na aukciji prodana za više od sto tisuća dolara po komadu.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Talijani opet krenuli po Luku Stojkovića!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor opet ulazi u oktagon
OPET U KAVEZU

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor opet ulazi u oktagon

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin često je pod sjenom skandala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026