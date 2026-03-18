Davor Šuker, legendarni strijelac, prisjetio se SP-a 1998. kad je Hrvatska osvojila broncu. Danas živi u Kaliforniji i vjeruje da Hrvatska više nije autsajder na svjetskoj sceni
Fifa otkrila gdje sad živi Šuker: Kad sam zabio 'elfu', kao da mi se povijest micala pod nogama
Najbolji strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije s 45 golova Davor Šuker (58) od odlaska s mjesta predsjednika HNS-a 2021. vrlo se rijetko pojavljuje u javnosti. Nedavno se pojavio na utakmici Osijeka na Opus Areni, a sad je o legendarnom nastupu na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gdje je bio najbolji strijelac turnira, progovorio za službene stranice Fife.
- U našoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, protiv Jamajke, osjećali smo težinu povijesti na svojim ramenima. Tada smo znali da nismo došli samo sudjelovati. Mi pripadamo ovdje - rekao je Šuker.
Hrvatska je nastavila s dobrim igrama te se plasirala u četvrtfinale, gdje ju je čekala Njemačka, tada aktualni europski prvak. U utakmici koja je ostala upisana u povijest, Hrvatska je slavila 3-0. Šuker je zabio treći gol.
- Kad zabiješ za 3-0 protiv Njemačke u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, osjetiš kako se povijest pomiče pod tvojim kopačkama.
U polufinalu je Hrvatska izgubila od domaćina Francuske 2-1, ali je osvojila brončanu medalju, što je bio najveći uspjeh hrvatskog sporta do Rusije 2018. Šuker je turnir završio s ukupno šest pogodaka, čime je osvojio Zlatnu kopačku.
- Osvojiti Zlatnu kopačku nije bilo pitanje osobne slave. To je bilo kao zabosti hrvatsku zastavu na najvećoj pozornici svijeta - rekao je.
Iako je već imao uspješnu karijeru u Sevilli i Real Madridu, nastup na Svjetskom prvenstvu 1998. donio mu je globalnu prepoznatljivost. Reprezentativnu karijeru završio je 2002. godine, kada je ujedno nosio kapetansku vrpcu.
- Nositi kapetansku vrpcu bilo je veće od bilo kojeg trofeja. Završiti reprezentativnu karijeru kao kapetan bio je prekrasan završni znak - izjavio je.
Prvi čovjek HNS-a bio je od 2012. do 2021.
- Imao sam različite uloge, različite odgovornosti, ali isti osjećaj. Taj grb na prsima nikad nije lakši - rekao je.
Danas Šuker živi u San Diegu u Kaliforniji i s optimizmom gleda prema Svjetskom prvenstvu koje će se održati u Sjevernoj Americi. Smatra da Hrvatska više nije autsajder:
- Polufinale u Katru bilo je potvrda da Hrvatska više nije priča o autsajderu. To je nogometna nacija sa standardima.
