VRIJEĐALI YAMALA

Fifa otvorila postupak protiv španjolskog saveza! Evo zašto

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Jako je važno da Lamine o ovome govori jer to može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novac i lakše se nosimo s time, ali siromašni i tamnoputi ljudi diljem svijeta sigurno se bore puno više od nas, rekao je Vinicius

Fifa je pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog rasističkih povika na utakmici Španjolske i Egipta, prenosi As. "Fifa je danas pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog incidenata koji su se dogodili na prijateljskoj utakmici protiv Egipta", objavili su u priopćenju. Incident se dogodio na prijateljskoj utakmici na kojoj je dio navijača vikao "Tko ne skače, musliman", što je bilo upućeno Lamineu Yamalu, a podršku mu je nakon utakmice uputio i Vinicius Junior. 

- Jako je važno da Lamine o ovome govori jer to može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novac i lakše se nosimo s time, ali siromašni i tamnoputi ljudi diljem svijeta sigurno se bore puno više od nas. Zato se mi, koji imamo jači glas, moramo držati zajedno - rekao je Vinicius. 

UEFA REAGIRALA Europske reprezentacije traže više novca za odlazak na SP
Europske reprezentacije traže više novca za odlazak na SP

Incidente je zabilježio i sudac koji je sve prijavio Disciplinskom odboru Fife, a sankcije s kojima se susreće Španjolski savez kreću se između novčanih, ali moguć je i zahtjev u kojem bi se tražilo isticanje antirasističkih povika na utakmicama.  Već godinama u Španjolskoj Vinicius Junior ukazuje na rasističko ponašanje dijela navijača, a incident se dogodio i na utakmici Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka, u kojoj je Gianluca Prestianni navodno rekao Realovom krilnom igraču da je "majmun". 

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!
MEĐU PETORICOM

VIDEO 'Ide Modrić, a nas četiri sami u obrani'. Pogledajte nevjerojatan dribling Hrvata!

Hrvatski veznjak stigao je u Milan prošlog ljeta, a ove je sezone odigrao 32 utakmice i zabio dva gola, uz tri asistencije
VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva
SERIE A

VIDEO Napoli - Milan 1-0: Poraz 'rossonera' i vjerojatni oproštaj od pohoda na vrh prvenstva

NAPOLI - MILAN 1- 0 Ključan trenutak utakmice dogodio se u 79. minuti kada je Politano, samo pet minuta nakon ulaska u igru, zabio za pobjedu

