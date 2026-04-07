Jako je važno da Lamine o ovome govori jer to može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novac i lakše se nosimo s time, ali siromašni i tamnoputi ljudi diljem svijeta sigurno se bore puno više od nas, rekao je Vinicius
Fifa otvorila postupak protiv španjolskog saveza! Evo zašto
Fifa je pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog rasističkih povika na utakmici Španjolske i Egipta, prenosi As. "Fifa je danas pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog incidenata koji su se dogodili na prijateljskoj utakmici protiv Egipta", objavili su u priopćenju. Incident se dogodio na prijateljskoj utakmici na kojoj je dio navijača vikao "Tko ne skače, musliman", što je bilo upućeno Lamineu Yamalu, a podršku mu je nakon utakmice uputio i Vinicius Junior.
- Jako je važno da Lamine o ovome govori jer to može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novac i lakše se nosimo s time, ali siromašni i tamnoputi ljudi diljem svijeta sigurno se bore puno više od nas. Zato se mi, koji imamo jači glas, moramo držati zajedno - rekao je Vinicius.
Incidente je zabilježio i sudac koji je sve prijavio Disciplinskom odboru Fife, a sankcije s kojima se susreće Španjolski savez kreću se između novčanih, ali moguć je i zahtjev u kojem bi se tražilo isticanje antirasističkih povika na utakmicama. Već godinama u Španjolskoj Vinicius Junior ukazuje na rasističko ponašanje dijela navijača, a incident se dogodio i na utakmici Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka, u kojoj je Gianluca Prestianni navodno rekao Realovom krilnom igraču da je "majmun".
