Fifa otvorila postupak protiv španjolskog saveza! Evo zašto

Fifa je pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog rasističkih povika na utakmici Španjolske i Egipta, prenosi As. "Fifa je danas pokrenula disciplinski postupak protiv Španjolskog nogometnog saveza zbog incidenata koji su se dogodili na prijateljskoj utakmici protiv Egipta", objavili su u priopćenju. Incident se dogodio na prijateljskoj utakmici na kojoj je dio navijača vikao "Tko ne skače, musliman", što je bilo upućeno Lamineu Yamalu, a podršku mu je nakon utakmice uputio i Vinicius Junior.

- Jako je važno da Lamine o ovome govori jer to može pomoći drugima. Mi smo poznati, imamo novac i lakše se nosimo s time, ali siromašni i tamnoputi ljudi diljem svijeta sigurno se bore puno više od nas. Zato se mi, koji imamo jači glas, moramo držati zajedno - rekao je Vinicius.

Incidente je zabilježio i sudac koji je sve prijavio Disciplinskom odboru Fife, a sankcije s kojima se susreće Španjolski savez kreću se između novčanih, ali moguć je i zahtjev u kojem bi se tražilo isticanje antirasističkih povika na utakmicama. Već godinama u Španjolskoj Vinicius Junior ukazuje na rasističko ponašanje dijela navijača, a incident se dogodio i na utakmici Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka, u kojoj je Gianluca Prestianni navodno rekao Realovom krilnom igraču da je "majmun".