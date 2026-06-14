Četvrti dan Svjetskog prvenstva donosi još uzbudljivih utakmica. Otvaraju ga Njemačka i Curacao u 19 sati, a onda se sastaju Nizozemska i Japan. U noći na ponedjeljak igraju se dvije utakmice
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SP UŽIVO Evo tko sve igra 14. i 15. lipnja na Mundijalu u SAD-u
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NEDJELJA NA SP-U
skupina E, 19.00: Njemačka - Curaçao (Houston)
U nedjelju 14. lipnja i noći na ponedjeljak 15. lipnja na rasporedu su četiri susreta. Bogat program otvaraju Njemačka i Curacao u 19 sati po hrvatskom vremenu, a onda slijedi dvoboj Nizozemske i Japana. U noći na ponedjeljak, najprije na teren u 1 ujutro izlaze Obala Bjelokosti i Ekvador, a dan zaključuju Švedska i Tunis.
Hrvatska reprezentacija ima press konferenciju gdje će se obratiti dva reprezentativca, a ona je zakazana u 23.15. Trening reprezentacije na rasporedu je u ponoć.
skupina E, 19.00: Njemačka - Curaçao (Houston)
skupina F, 22.00: Nizozemska - Japan (Dallas)
skupina E, 1.00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)
skupina F, 4.00: Švedska - Tunis (Monterrey)
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