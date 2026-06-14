SP UŽIVO Evo tko sve igra 14. i 15. lipnja na Mundijalu u SAD-u

NEDJELJA NA SP-U

U nedjelju 14. lipnja i noći na ponedjeljak 15. lipnja na rasporedu su četiri susreta. Bogat program otvaraju Njemačka i Curacao u 19 sati po hrvatskom vremenu, a onda slijedi dvoboj Nizozemske i Japana. U noći na ponedjeljak, najprije na teren u 1 ujutro izlaze Obala Bjelokosti i Ekvador, a dan zaključuju Švedska i Tunis.

Hrvatska reprezentacija ima press konferenciju gdje će se obratiti dva reprezentativca, a ona je zakazana u 23.15. Trening reprezentacije na rasporedu je u ponoć.

skupina E, 19.00: Njemačka - Curaçao (Houston)

skupina F, 22.00: Nizozemska - Japan (Dallas)

skupina E, 1.00: O. Bjelokosti - Ekvador (Philadelphia)

skupina F, 4.00: Švedska - Tunis (Monterrey)