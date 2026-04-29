Fifa povećala nagradni fond za SP! Evo kakva je sada računica

Fifa je potvrdila povećanje nagradnog fonda za Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ukupna svota koja će se raspodijeliti na 48 reprezentacija sudionica iznosit će rekordnih 871 milijun dolara (oko 754 milijuna eura), što je gotovo dvostruko više od 440 milijuna dolara koliko je podijeljeno na prošlom Mundijalu u Katru 2022. godine.

Odluka o povećanju, donesena na sastanku Vijeća Fife u Vancouveru, izravan je odgovor na sve veće troškove s kojima se nacionalni savezi suočavaju, ali i odraz golemog komercijalnog uspjeha natjecanja.

Iako Fifa kao službeni razlog za povećanje navodi "komercijalni uspjeh turnira", od kojeg se očekuje rekordni prihod od čak 11 milijardi dolara, pozadina odluke leži i u pritužbama nekoliko nacionalnih saveza. Naime, nogometne federacije, pogotovo one europske, izrazile su zabrinutost zbog iznimno visokih operativnih troškova koje donosi natjecanje na tlu Sjeverne Amerike.

Troškovi putovanja, smještaja i logistike u tri prostrane države domaćina znatno su veći nego na prijašnjim prvenstvima. Dodatni izazov predstavljaju i različite porezne stope koje variraju od savezne države do države u SAD-u, što je kod nekih saveza stvorilo bojazan da bi sudjelovanje na turniru moglo rezultirati financijskim gubitkom, čak i u slučaju solidnog sportskog rezultata. Uefini dužnosnici stoga su lobirali kod Fife za pravedniju raspodjelu sredstava, što je na kraju i urodilo plodom.

Cjelokupni financijski paket uvećan je za više od 100 milijuna dolara u odnosu na prvotno najavljeni iznos iz prosinca. Prema novoj odluci, svakoj od 48 reprezentacija koje izbore plasman na SP pripast će dodatna dva i pol milijuna dolara. Od toga se milijun i pol dolara odnosi na "novac za pripreme", a dodatni milijun kao osnovna nagrada za samu kvalifikaciju.

Uz to, Fifa je osigurala i više od 16 milijuna dolara za subvencioniranje troškova delegacija i povećane alokacije ulaznica za momčadi. Tako će svaki savez samo za sudjelovanje na turniru, čak i u slučaju ispadanja u grupnoj fazi, zaraditi značajan iznos koji olakšava pokrivanje troškova.

Nagrade se progresivno povećavaju ovisno o uspjehu na turniru, a raspodjela je osmišljena tako da motivira momčadi za svaki korak prema finalu. Reprezentacije koje ne prođu grupnu fazu (od 33. do 48. mjesta) zaradit će oko deset milijuna dolara (blizu 9 milijuna eura).

Plasman u prvu nokaut-rundu, onu šesnaestine finala, donosi 11 milijuna dolara, dok će se reprezentacijama koje se plasiraju među 16 najboljih (osmina finala) isplatiti 15 milijuna dolara. Ulazak u četvrtfinale vrijedan je 19 milijuna dolara. Borba za medalje donosi i najveće nagrade: četvrtoplasirana momčad osvojit će 27 milijuna dolara, a trećeplasirana 29 milijuna. Poraženi finalist kući će otići s utješnom nagradom od 33 milijuna dolara, dok će novi svjetski prvak na svoj račun spremiti čak 50 milijuna dolara (malo manje od 45 milijuna eura), što je osjetno više od 42 milijuna dolara koliko je Argentina zaradila za naslov u Katru.

*Uz korištenje AI-a.