Fifa promijenila poster za Mundijal zbog reakcije publike!

Svjetsko nogometno prvenstvo održat će se u ljeto 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Fifa je već spremila službeni poster za natjecanje. Točnije rečeno, mislila je da je spremila.

Naime, svjetska nogometna organizacija objavila je poster na kojem nema Cristiana Ronalda, već je portugalski predstavnik bio Bruno Fernandes. Ipak, nakon negativnih komentara i reakcije vojske Ronaldovih navijača, Fifa je priznala pogrešku, uklonila poster i napravila novi na kojem se nalazi CR7.

Foto: Clodagh Kilcoyne/REUTERS

To nije jedina promjena, Joška Gvardiola s inicijalnog postera zamijenio je Luka Modrić, kojeg su prikazali kako ljubi brončanu medalju iz Katara, dok je Maroko prikazala kroz sliku na kojoj En-Nesyri zabija pobjednički gol protiv Ronaldovog Portugala u četvrtfinalu SP-a.