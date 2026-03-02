Fifa razmatra novo pravilo: Tko pokrije usta, isključit će ga?!

Predsjednik Fife Gianni Infantino pokrenuo je inicijativu koja bi mogla trajno promijeniti način na koji se suci i igrači nose s verbalnim incidentima na terenu. Na sastanku Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) u subotu u Walesu, Infantino je predložio da igrači koji pokrivaju usta dok razgovaraju s protivnicima mogu dobiti crveni karton.

Povod nije slučajan. Sve je počelo od nedavnog incidenta u Ligi prvaka između Benfice i Real Madrida, kada je napadač portugalske momčadi Gianluca Prestianni navukao dres preko usta tijekom žestoke rasprave s Viníciusom Júniorom. Brazilski napadač, koji godinama upozorava na rasizam u europskom nogometu, navodno je bio meta uvredljivih komentara. Prestianni je optužbe odbacio, ali gesta je izazvala lavinu reakcija i na kraju stigla do najviših razina svjetskog nogometa.

Foto: Rodrigo Antunes

- Mora se pretpostaviti da je igrač rekao nešto što nije dozvoljeno reći, inače ne bi morao pokriti usta. Jednostavno to ne razumijem. Ako nemate što skrivati, ne pokrivate usta kada nešto govorite - objasnio je Infantino za Sky Sports.

Šef Fife dodao je da je isključenje mjera koja se mora poduzeti kako bi se problem i borba protiv rasizma ozbiljnije shvatila. Prijedlog će se formalno razmatrati na sljedećem Kongresu Fife, koji se održava u Vancouveru u travnju. Ako dobije zeleno svjetlo, novo pravilo moglo bi stupiti na snagu već na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi, od 11. lipnja do 19. srpnja.

Reakcije iz nogometnog svijeta nisu jednoglasne. Dio stručnjaka i bivših igrača pozdravlja prijedlog te tvrde da je rasprava o rasizmu predugo trajala i da rasistima treba oduzeti svaki alat kojim izbjegavaju kaznu. No drugi dižu glas opreza i postavljaju konkretno pitanje: kako sudac može znati zašto igrač pokriva usta? Možda s protivnikom dogovara taktičku igru, možda bježi od kamera, možda je to jednostavno njegova navika.

Foto: Toby Melville

Upravo tu Infantino želi napraviti preokret. Dosad je žrtva morala dokazivati da ju je netko vrijeđao, što je u praksi gotovo nemoguće. Novi pristup okreće logiku: igrač koji sakrije usta morat će sam objasniti zašto je to učinio.