Obavijesti

Sport

Komentari 1
INFANTINOVA INICIJATIVA

Fifa razmatra novo pravilo: Tko pokrije usta, isključit će ga?!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Fifa razmatra novo pravilo: Tko pokrije usta, isključit će ga?!
2
Susret Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Fife Gianni Infantino predložio je da igrači koji pokrivaju usta dok razgovaraju s protivnicima dobiju crveni karton

Admiral

Predsjednik Fife Gianni Infantino pokrenuo je inicijativu koja bi mogla trajno promijeniti način na koji se suci i igrači nose s verbalnim incidentima na terenu. Na sastanku Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) u subotu u Walesu, Infantino je predložio da igrači koji pokrivaju usta dok razgovaraju s protivnicima mogu dobiti crveni karton.

Slaven Belupo i Istra sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a Slaven Belupo i Istra sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a
31
Foto: Hajduk/Facebook/Igor Kralj/PIXSELL

Povod nije slučajan. Sve je počelo od nedavnog incidenta u Ligi prvaka između Benfice i Real Madrida, kada je  napadač portugalske momčadi Gianluca Prestianni navukao dres preko usta tijekom žestoke rasprave s Viníciusom Júniorom. Brazilski napadač, koji godinama upozorava na rasizam u europskom nogometu, navodno je bio meta uvredljivih komentara. Prestianni je optužbe odbacio, ali gesta je izazvala lavinu reakcija i na kraju stigla do najviših razina svjetskog nogometa.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: Rodrigo Antunes

- Mora se pretpostaviti da je igrač rekao nešto što nije dozvoljeno reći, inače ne bi morao pokriti usta. Jednostavno to ne razumijem. Ako nemate što skrivati, ne pokrivate usta kada nešto govorite - objasnio je Infantino za Sky Sports. 

Šef Fife dodao je da je isključenje mjera koja se mora poduzeti kako bi se problem i borba protiv rasizma ozbiljnije shvatila. Prijedlog će se formalno razmatrati na sljedećem Kongresu Fife, koji se održava u Vancouveru u travnju. Ako dobije zeleno svjetlo, novo pravilo moglo bi stupiti na snagu već na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi, od 11. lipnja do 19. srpnja.

ZBOG RASIZMA Brazilski savez od Uefe i Fife traži oštre kazne u slučaju Vini
Brazilski savez od Uefe i Fife traži oštre kazne u slučaju Vini

Reakcije iz nogometnog svijeta nisu jednoglasne. Dio stručnjaka i bivših igrača pozdravlja prijedlog te tvrde da je rasprava o rasizmu predugo trajala i da rasistima treba oduzeti svaki alat kojim izbjegavaju kaznu. No drugi dižu glas opreza i postavljaju konkretno pitanje: kako sudac može znati zašto igrač pokriva usta? Možda s protivnikom dogovara taktičku igru, možda bježi od kamera, možda je to jednostavno njegova navika.

Carabao Cup - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Chelsea
Foto: Toby Melville

Upravo tu Infantino želi napraviti preokret. Dosad je žrtva morala dokazivati da ju je netko vrijeđao, što je u praksi gotovo nemoguće. Novi pristup okreće logiku: igrač koji sakrije usta morat će sam objasniti zašto je to učinio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026