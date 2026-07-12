Fifa: 'Senzor nije pokazao da je lopta dirala kabel'. Norvežani: ‘Lopta je pala ravno, dakle je!'

Engleska je nakon dramatične i kontroverzne utakmice pobijedila Norvešku 2-1 nakon produžetaka te izborila polufinale Svjetskog prvenstva. Norvežani su vodili pogotkom Andreasa Schjelderupa iz 36. minute, ali Jude Bellingham dvama je golovima okrenuo utakmicu i odveo Englesku među četiri najbolje reprezentacije turnira.

Bellingham je najprije u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena zabio za 1-1, a zatim je u 93. minuti pokupio odbijanac i pogodio za englesku pobjedu. Engleska će u polufinalu igrati protiv Argentine.

Ipak, utakmicu su obilježile dvije situacije zbog kojih su Norvežani nakon susreta bili izrazito nezadovoljni. Prva se dogodila u akciji koja je prethodila engleskom izjednačenju. Norvežani tvrde da je lopta nakon ispucavanja vratara Ørjana Nylanda pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega je promijenila putanju i pala prema Elliotu Andersonu. On je potom pronašao Anthonyja Gordona, a Gordon asistirao Bellinghamu za 1-1. Situacije pogledajte OVDJE.

Norveški igrači odmah su okružili suca Clémenta Turpina i pokazivali prema nebu, tražeći da poništi pogodak. Da je utvrdio kako je lopta dodirnula kabel, morao bi prekinuti igru, a susret bi se nastavio sudačkim podbacivanjem.

- Smiješno je, ovo sa žicom - rekao je nakon utakmice norveški veznjak Sander Berge pa dodao:

- Rezultat 2-1 govori sam za sebe. Postoje male razlike i znamo u kojem je smjeru otišlo.

Norveški kapetan Martin Ødegaard također je smatrao da odluke nisu išle na ruku njegovoj reprezentaciji.

- Nisam to osobno vidio, ali razlike danas nisu bile u našu korist s nekim odlukama - rekao je Ødegaard.

- Možda vam to treba u ovakvim utakmicama.

Izbornik Norveške Ståle Solbakken objasnio je što mu je sudac rekao nakon prosvjeda.

- On kaže da to nije sam vidio i da nije dobio nikakvu poruku da se to zapravo dogodilo. To je dobro objašnjenje i, budući da Fifa kaže da nije bilo dodira i da nije bilo signala s čipa lopte, onda on ne može ništa učiniti po tom pitanju. Lopta je pala ravno dolje, točno ispred klupe, dakle dodirnula ju je.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Solbakken je dodao da su mnogi s norveške klupe odmah reagirali.

- Mnogi na klupi odmah su reagirali. Nisam bio jedan od njih, ali mnogi od njih su to vidjeli.

Fifa je kasnije objavila da nema dokaza da je lopta dodirnula kabel. Prema objašnjenju, senzor u povezanoj lopti nije zabilježio nikakav “vrh” u takozvanom otkucaju lopte dok je bila u zraku, pa nije bilo signala da je došlo do dodira s kabelom. Solbakken je i nakon toga ostao pri dojmu da je lopta neprirodno promijenila putanju.

- Ne mogu ništa reći o tome jer, ako nije bilo zvuka iz čipa, što mogu reći? Lopta je pala ravno s neba, kažu svi, uključujući vratara i igrača koji je trebao primiti loptu. Mislim da je bilo prilično jasno da jest. Bilo je to čudno.

O toj se situaciji govorilo i u studiju BBC-ja. Wayne Rooney smatrao je da snimka sugerira promjenu putanje lopte.

- Čini se da lopta skreće i brzo pada. Nekako skreće loptu.

Druga kontroverza dogodila se u drugom poluvremenu, kada je Norveškoj poništen pogodak za 2-1. Torbjørn Heggem zabio je glavom, ali je nakon VAR provjere pogodak poništen zbog prekršaja Erlinga Haalanda nad Elliotom Andersonom pri izvođenju kornera.

- Prednost je biti velik i fizički jak kao Erling, ali bit ćeš kažnjen ako zadržiš igrača - rekao je Berge.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Engleski izbornik Thomas Tuchel rekao je da nije vidio situaciju s kabelom, ali je podsjetio na tehnologiju koja je već izazvala kontroverze na ovom turniru.

- U lopti se nalazi čip koji vam može reći ako je dotakne dlaka, kao što znamo još od utakmice Hrvatske protiv Portugala, tako da bi vam trebali moći reći je li se dodir dogodio ovdje. Nisam vidio incident.

Tuchel je priznao da je njegova momčad imala sreće u ključnim trenucima.

- Ne kažem da imamo sreće ako pobijedimo, ali imamo sreće u odlučujućim trenucima - rekao je.