Fifa u problemu. Nogometna sila razmišlja o bojkotu SP-a?

Samo pet mjeseci uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine, krovna svjetska nogometna organizacija Fifa sa zabrinutošću promatra neočekivanu krizu. Prijedlog njemačkog političara prijeti ugroziti najveći nogometni događaj u povijesti - turnir s 48 reprezentacija, tri zemlje domaćina i kontroverzom koja iz dana u dan sve više raste. Političke napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europe zbog Grenlanda mogle bi se preliti na nogometni teren, i to na najgori mogući način.

Ideju koja je uzburkala nogometni i politički svijet prvi je iznio Jürgen Hardt, glasnogovornik za vanjsku politiku Kršćansko-demokratske unije (CDU), stranke njemačkog kancelara Friedricha Merza. U intervjuu za njemački list Bild, Hardt je sugerirao mjeru koja bi Fifu stavila pred zid.

​- Otkazivanje turnira razmatralo bi se samo kao posljednje sredstvo kako bi se predsjednika Trumpa natjeralo da preispita pitanje Grenlanda - poručio je Hardt.

Iako se i dalje nada diplomatskom rješenju, nije isključio simbolički pritisak bojkota. Prijetnja nije nimalo bezazlena: Njemačka, četverostruki svjetski prvak, jedna je od najvažnijih reprezentacija na planetu, a njezin izostanak bio bi višemilijunski udarac za Fifu i organizatore.

Foto: MANDEL NGAN/REUTERS

Zagovornici bojkota vjeruju da je Svjetsko prvenstvo Trumpova slaba točka. Predsjedniku je iznimno stalo do uspjeha turnira koji se održava na američkom tlu, a prijetnja praznim tribinama i odsustvom europskih nogometnih divova mogla bi biti snažan alat za pregovaračkim stolom. Na to je upozorio i Oke Göttlich, predsjednik St. Paulija i član izvršnog odbora Njemačkog nogometnog saveza (DFB).

"Opravdano je postaviti pitanje trebaju li Europljani sudjelovati na natjecanju u zemlji koja neizravno, a možda uskoro i izravno, napada Europu", napisao je Göttlich.

Cijela situacija stavila je Fifu i Giannija Infantina u izuzetno neugodan položaj. Infantino, koji je gradio blizak odnos s Trumpom, sada se našao usred diplomatske oluje. Visoki dužnosnici Fife i Uefe navodno su "vrlo zabrinuti", no zasad nema službenih sastanaka ni izjava.