Fifa u problemu. Nogometna sila razmišlja o bojkotu SP-a?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Amber Searls/REUTERS

Otkazivanje turnira razmatralo bi se samo kao posljednje sredstvo kako bi se predsjednika Trumpa natjeralo da preispita pitanje Grenlanda, poručio je njemački političar Jürgen Hardt

Samo pet mjeseci uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine, krovna svjetska nogometna organizacija Fifa sa zabrinutošću promatra neočekivanu krizu. Prijedlog njemačkog političara prijeti ugroziti najveći nogometni događaj u povijesti - turnir s 48 reprezentacija, tri zemlje domaćina i kontroverzom koja iz dana u dan sve više raste. Političke napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europe zbog Grenlanda mogle bi se preliti na nogometni teren, i to na najgori mogući način.

Ideju koja je uzburkala nogometni i politički svijet prvi je iznio Jürgen Hardt, glasnogovornik za vanjsku politiku Kršćansko-demokratske unije (CDU), stranke njemačkog kancelara Friedricha Merza. U intervjuu za njemački list Bild, Hardt je sugerirao mjeru koja bi Fifu stavila pred zid.

​- Otkazivanje turnira razmatralo bi se samo kao posljednje sredstvo kako bi se predsjednika Trumpa natjeralo da preispita pitanje Grenlanda - poručio je Hardt.

Iako se i dalje nada diplomatskom rješenju, nije isključio simbolički pritisak bojkota. Prijetnja nije nimalo bezazlena: Njemačka, četverostruki svjetski prvak, jedna je od najvažnijih reprezentacija na planetu, a njezin izostanak bio bi višemilijunski udarac za Fifu i organizatore.

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: MANDEL NGAN/REUTERS

Zagovornici bojkota vjeruju da je Svjetsko prvenstvo Trumpova slaba točka. Predsjedniku je iznimno stalo do uspjeha turnira koji se održava na američkom tlu, a prijetnja praznim tribinama i odsustvom europskih nogometnih divova mogla bi biti snažan alat za pregovaračkim stolom. Na to je upozorio i Oke Göttlich, predsjednik St. Paulija i član izvršnog odbora Njemačkog nogometnog saveza (DFB).

"Opravdano je postaviti pitanje trebaju li Europljani sudjelovati na natjecanju u zemlji koja neizravno, a možda uskoro i izravno, napada Europu", napisao je Göttlich.

Cijela situacija stavila je Fifu i Giannija Infantina u izuzetno neugodan položaj. Infantino, koji je gradio blizak odnos s Trumpom, sada se našao usred diplomatske oluje. Visoki dužnosnici Fife i Uefe navodno su "vrlo zabrinuti", no zasad nema službenih sastanaka ni izjava.

OSTALO

