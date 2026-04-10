Radnici na stadionu u LA-u bi mogli u štrajk. Problem je ICE

Samo dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva, Fifa se suočava s novom krizom. Tisuće radnika na stadionu SoFi u Los Angelesu, jednom od ključnih stadiona turnira, zaprijetile su štrajkom. Moderni stadion, vrijedan 5,5 milijardi dolara, trebao bi ugostiti osam utakmica, uključujući i prvu utakmicu američke reprezentacije protiv Paragvaja.

Što stoji iza prijetnje štrajkom?

Prijetnja dolazi od sindikata UNITE HERE Local 11, koji predstavlja oko dvije tisuće radnika na stadionu, uključujući kuhare, konobare i barmene. Njihov prethodni kolektivni ugovor je istekao, a pregovori sa stadionskim operaterom su propali. Sindikat je Fifi i vlasniku stadiona, tvrtki Kroenke Sports & Entertainment, postavio tri ključna zahtjeva.

Prvi i najvažniji zahtjev je jamstvo da američka Imigracijska i carinska služba (ICE) neće imati nikakvu ulogu tijekom turnira. Drugi se odnosi na zaštitu radnih mjesta od automatizacije i angažiranja podizvođača, dok treći traži da Fifa dio svojih profita, koji se procjenjuju na preko 11 milijardi dolara, uloži u fond za priuštivo stanovanje za lokalne radnike.

"Dosta je, zaslužujemo više"

Kurt Peterson, supredsjednik sindikata, potvrdio je da je štrajk vrlo realna mogućnost.

​- U ovom je trenutku to prilično realno. Ugovor je istekao, tako da imamo mogućnost učiniti što god želimo, uključujući i štrajk - izjavio je Peterson za The Athletic.

Dodao je kako Fifa unatoč pokušajima razgovora uglavnom ignorira njihove zahtjeve.

​- Naši članovi, ljudi koji kuhaju hranu, toče pivo i pripremaju apartmane, su oni koji su spremni reći: 'Dosta je. Mislimo da zaslužujemo više' - poručio je Peterson.

Zabrinutost zbog prisutnosti agenata ICE-a je prioritet za članove sindikata. Ta je briga dodatno pojačana nakon što je vršitelj dužnosti direktora Odjela za domovinsku sigurnost Todd Lyons najavio da će ICE imati "ključnu ulogu" u osiguravanju Svjetskog prvenstva. Radnici strahuju od racija i zastrašivanja, čak i ako imaju legalan status u SAD-u.

​- Želimo ICE izvan igara. To znači da vlada ne bi trebala slati ICE da 'štiti' igre. Vidjeli smo ih prošlog lipnja, bio je to horor - rekao je Peterson, dodavši da su se radnici u jednom hotelu jednostavno pokupili i otišli kući kada su se agenti pojavili. Sindikat tvrdi da prisutnost ICE-a stvara "neuobičajeno opasne uvjete" te da radnici prema ugovoru imaju pravo odbiti raditi u takvom okruženju.

*Uz korištenje AI-a