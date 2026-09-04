Fifa žestoko uzvratila Uefi: 'Vode kampanju blaćenja protiv nas i predsjednika Infantina'

Sukob Fife i Uefe dodatno se zaoštrio. Svjetska nogometna organizacija optužila je Uefu da vodi "kampanju blaćenja" protiv Fife i predsjednika Giannija Infantina zbog propalog plana prodaje dijela komercijalnih prava povezanih sa Svjetskim prvenstvom privatnim investitorima. Uefa je prošlog tjedna pred nekoliko američkih sudova zatražila pristup dokumentima i dokazima povezanima s projektom Fifa Forward Enterprise (FFE). Europska nogometna organizacija želi ih koristiti pri pripremi mogućeg kaznenog postupka u Švicarskoj.

U iskazu Uefa je iznijela teške optužbe na Infantinov račun. Tvrdi da je on promovirao prodaju udjela po cijeni koja je bila daleko ispod tržišne vrijednosti te da je cijeli posao mogao biti sklopljen na njegovu korist i štetu Fife, njezinih članica i ostatka nogometne zajednice. Plan je predviđao da američki investicijski fond Thrive Eternal, koji vodi Joshua Kushner, kupi 20 posto udjela u novoj komercijalnoj tvrtki za 4,2 milijarde dolara. Projekt bi obuhvatio komercijalna prava povezana s muškim i ženskim Svjetskim prvenstvom te drugim Fifinim natjecanjima.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Kushner je brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, a trebao je biti vodeći investitor u projektu. Uefa smatra da je ponuđena vrijednost bila "apsurdno niska" te tvrdi da iznos nije određen kroz otvoreni natječaj niti ga je provjerio neovisni procjenitelj. Prema njezinim navodima, Infantino o projektu nije na odgovarajući način konzultirao ni upravljačka tijela ni 211 nacionalnih saveza. Fifa je sada odgovorila vlastitim iskazom američkim sudovima i zatražila da sudovi odgode ili potpuno odbiju Uefin zahtjev za pristup dokumentaciji.

- Iako su ti zahtjevi predstavljeni kao pravni podnesci s naslovima i brojevima predmeta, oni su tek nešto više od priopćenja za javnost kojima Uefa nastavlja kampanju blaćenja Fife i njezina vodstva - navela su iz Fife.

Svjetska nogometna organizacija tvrdi da Uefin zahtjev ima temeljni pravni nedostatak jer traži dokaze za kazneni postupak koji još ne postoji, a krovna europska nogometna organizacija, prema Fifinu tumačenju, nema ni ovlasti sama pokrenuti takav postupak u Švicarskoj. Naglašavaju i da FFE nikada nije bio gotov posao, nego prijedlog koji bi mogao zaživjeti samo uz potporu većine članica te potrebna odobrenja Vijeća. Iz Fife tvrde da je Uefa, umjesto sudjelovanja u tom procesu, odmah krenula u javni napad na projekt i zaprijetila bojkotom budućih natjecanja europskih reprezentacija ako se plan ne povuče. Fifa je otišla i korak dalje te optužila Uefu da iza protivljenja projektu stoje financijski interesi.

Prema njihovom tumačenju, FFE bi omogućio znatno veća ulaganja u nogomet u manjim i slabije razvijenim zemljama. Time bi nacionalni savezi izvan Europe postali konkurentniji, a Uefa bi dugoročno mogla izgubiti dio svoje tržišne i sportske dominacije.

- Ako nogomet ojača u zemljama u razvoju, raste globalna konkurencija, što u konačnici smanjuje tržišnu moć UEFA-e i povećava konkurenciju njezinim glavnim natjecanjima - tvrdi Fifa.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Projekt FFE predviđao je veliko povećanje iznosa koji se dijeli članicama. Prema ranijim tvrdnjama, svaka bi nacionalna federacija u ciklusu od 2027. do 2030. mogla dobiti znatno više novca nego prema sadašnjem modelu. Projekt je ipak povučen početkom kolovoza, svega nekoliko dana nakon što je dospio u javnost i izazvao snažne reakcije unutar svjetskog nogometa.

Uefa je osim dokumentacije povezane s Fifom zatražila i podatke od Kushnera i tvrtke Thrive, američke banke JPMorgan te financijera Grega Maffeija i njegove kompanije Bann Ventures. Uefa pritom navodi da Kushnera i Maffeija zasad ne smatra potencijalnim optuženicima, nego osobama koje bi mogle raspolagati važnim informacijama o nastanku projekta. Kushner se u međuvremenu prvi put javno oglasio o cijeloj aferi.

- I dalje stojimo iza motiva FFE-a, ali nismo razumjeli političku dinamiku svjetskog nogometa i koliko su daleko neki spremni ići. Da smo znali u što će se sve ovo pretvoriti, ne bismo se uključili - poručio je.

Pritisak na Infantina zbog cijelog slučaja u međuvremenu raste. Uefa je zatražila neovisnu vanjsku istragu o nastanku projekta i poručila da Fifa ne može sama istraživati vlastite postupke. Protiv Infantinova vodstva pobunile su se i druge kontinentalne konfederacije, a Uefa je najavila da bi, kandidira li se ponovno za predsjednika 2027. godine, mogla zajedno s partnerima podržati njegova protukandidata.