Fifina ljestvica: Hrvatska je pala izvan top 10! Belgija i dalje tu...
Hrvatska nogometna reprezentacija zauzima 11. mjesto na najnovijoj Fifinoj ljestvici koja je objavljena u petak. To je u odnosu na prošlu ljestvicu pad od dva mjesta.
Nakon mjeseca u kojem su se igrale kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. na pet kontinenata i niz prijateljskih utakmica, prvo mjesto na FIFA-inoj ljestvici kao i prošli mjesec zauzima Španjolska. Na drugo se s trećeg mjesta popela Argentina, a Francuska se spustila s druge na treću poziciju. Četvrta je Engleska, peti je Portugal, Nizozemska je napredovala jedno mjesto i sada je šesta reprezentacija svijeta, dok je Brazila pao sa šestog na sedmo mjesto. Osma je Belgija, na deveto mjesto se s desetog popela Italija. Njemačka koja je napredovala dva mjesta zatvara prvih 10.
Od hrvatskih suparnika iz kvalifikacijske skupine L, Češka je i dalje najbolje rangirana ali je u odnosu na zadnje izdanje ljestvice pala pet mjesta i sada je 44. reprezentacija svijeta. Crna Gora je pala jedno mjesto i zauzima 81. poziciju. Najveći skok su napravili Farski Otoci koji su svladali Češku u kvalifikacijama. Napredovali su devet mjesta i sada su na 127. poziciji na ljestvici, dok je Gibraltar ostao na 200. mjestu.
Sljedeće izdanje FIFA-ine ljestvici bit će objavljeno 21. studenog.
Fifina ljestvica
- 1.(1) Španjolska 1.880,76
- 2.(3) Argentina 1.872,43
- 3.(2) Francuska 1.862,71
- 4.(4) Engleska 1.824,3
- 5.(5) Portugal 1.778
- 6.(7) Nizozemska 1.759,96
- 7.(6) Brazil 1.758,85
- 8.(8) Belgija 1.740,01
- 9.(10) Italija 1.717,15
- 10.(12) Njemačka 1.713,3
- 11.(9) HRVATSKA 1.710,15
