Filip (10) je ostao bez dresa. U akciji 24sata i HNS-a dobit će novi: 'Joško mu je najveći idol'

Bio je to poseban dan za djecu. Gvardiol, Brozović i ostali heroji malšana dijelili su autograme, darove... Tisuće djece sretno je otišlo kućama. Večer za pamćenje bila je iza njih. No nisu svi otišli sretni. Jedan je dječak oitšao kući nesretan, bez dresa. U City Centar stigao je s dresom Joška Gvardiola. A onda mu se Joško i potpisao. No Filip Majer (10) ostao je bez dresa.

- Dao je dres na potpise, dobio i otišao s djecom loviti potpise drugih igrača. Dao je dres Gvardiolu, Joško ga je potpisao, no kad mu je vratio dres, netko mu je došao s leđa, uzeo iz ruke dres i otrčao. Filip je bio shrvan, plakao je cijelo vrijeme, nisam ga mogla utješiti - ispričala je majka Marija.

Nasreću, čim je pročitao tekst, predsjednik saveza Marijan Kustić odlučio je djetetu darovati novi dres s potpisima hrvatskih reprezentativaca te upoznavanje s Joškom Gvardiolom na sljedećem okupljanju. Tako su 24sata odmah kontaktirala roditelje nesretnog dječaka i organizirat će posjet dječaka savezu kako bi dobio novi dres te se na sljedećem okupljanju upoznao s idolom Joškom Gvardiolom, najskupljim braničem svijeta i dječakovim idolom.

- Joško mu je najveći idol. Naravno, i Luka Modrić. Njih dvojicu obožava, a voli i Lovru Majera jer su prezimenjaci. Ma bit će presretan, ne mogu vam opisati koliko ste nas razveselili - kaže majka Marija.

Filip ima deset godina i učenik je 3. razreda Osnovne škole Retkovec. Igra nogomet na NK Čulinec i također mašta kako će jednog dana odjenuti dres hrvatske reprezentacije.

- Odlazak u City Center te druženje s nogometašima spremila sam mu kao iznenađenje, a kad ih je vidio, bio je izvan sebe od sreće. Nažalost, ta scena u kojoj mu je netko istrgnuo dres zasjenila je silno veselje - kaže Marija.

Nasreću, u akciji 24sata i HNS-a Filip će dobiti novi dres s potpisima svih igrača. I druženje s idolom Joškom Gvardiolom...