Filip Krovinović se emotivnom porukom oprostio od Hajduka: Svi već falite! Voli vas 'Burke'

​​Filip Krovinović (30) službeno je napustio Hajduk 27. srpnja, kada su klub i iskusni veznjak sporazumno raskinuli ugovor te tako zaključili petogodišnju suradnju na Poljudu. Iako je još krajem svibnja bilo jasno da više nije u planovima prve momčadi, zajedno sa Zvonimirom Šarlijom i Hugom Guillamónom, status je riješen tek krajem srpnja.

Krovinović je pritom pristao na sporazumni raskid i kao pravi gospodin odrekao se dijela primanja kako bi mogao slobodno nastaviti karijeru, a ubrzo nakon odlaska iz Splita potpisao je za brazilski Grêmio. Tijekom boravka u Hajduku odigrao je 192 službena utakmcie, postigao 21 pogodak i dodao 14 asistencija.

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Na Instagramu se oprostio od suigrača i kluba dugom i emotivnom porukom.

- Danima već smišljam od kuda krenuti i što reći, koju poruku poslati? Tako bi barem rekla ona legenda s youtube-a. Šalu na stranu. Toliko misli u glavi, a teško ih posložiti u red. Kažu da je najgore nešto napraviti kad ti nije po volji ili ne želiš, a oproštajnu poruku vama stvarno teškog srca pišem. Nakon pet godina, dva hrvatska kupa i 192 nastupa danas moram napisati riječi koje nije lako napisati.

- Od malih nogu sam sanjao da nosim dres našeg Hajduka, za mene je to bila najveća čast i privilegija koju mi je nogomet do sada pružio. Branio sam ga dušom, imao sam ogromnu odgovornost i davao svoj maksimum u svakom treningu i svakoj utakmici jer sam uvijek znao koliko ovaj klub znači vama, a vjerujte mi, znači i meni!

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Sudbina je rekla da je moja posljednja utakmica bila kad sam se ozljedio, i to mi je bio možda najtužniji događaj od svega u ovih 5 sezona jer nisam imao priliku oprostiti se od vas kako je to trebalo biti. Međutim, život piše čarobne priče pa je tako napisao i moju jer tko zna šta budućnost nosi.

- Posebna riječ ide za vas najbolje navijače na svijetu! Hvala vam, hvala za bezuvjetnu ljubav, za svaku zastavu, za svaku pjesmu, za svako gostovanje, za lijepe i ružne riječi, pa i za svaki zvižduk, jer sve me to guralo prema naprijed svaki dan i budilo kako bi vi rekli “dišpet” u meni, šta ste bili uz nas u najboljim vremenima, a prije svega, u najtežim.

Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Uspjeli ste napraviti svaki put kad je Tutti Frutti zasvirao Poljudom da nismo samo 11 igrača na terenu, već tisuće koji sanjaju isti san. San koji nažalost nismo ostvarili u potpunosti, ali ne umanjuje sve lijepe uspjehe i trenutke koje smo ostvarili svi skupa u tih pet godina i probudili i dali nadu u još uspješniju budućnost Kluba.

- Hvala mojim suigračima koje danas zovem prijateljima (burke 1, burke 2, burke 3..) jer sam stvarno stekao istinske prijatelje do kraja života. S vama nisam nikad prestao vjerovati i sanjati da možemo napravit velike stvari. Nakon svakog pada smo dizali glave jedan drugome i nismo nikad dopustili da nam porazi kradu želje. Biti dokapetan i kapetan u nekoliko utakmica u ovoj ekipi ( ee, dokapetan i kapetan Hajduka, pa o čemu mi pričamo, sad kad kažem ovo, naježim se) je bila stvar koju neću nikad zaboraviti, jer voditi vas na terenu i van terena je jedna od najmoćnijih stvari u životu i muito obrigado zbog toga.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL





- Hvala mojoj obitelji koja mi je uvijek držala leđa, u najljepšim danima i najgorim porazima. Vi ste moja sigurna luka i kad me nogomet nagradi, a i kad me sruši na pod. Na ovom putu nikad nisam bio sam, nego sam uvijek imao vas uz sebe i zbog vas sam danas to što jesam. Iako je došao trenutak kada se moram oprostiti i ostaviti ovo najljepše poglavlje života iza sebe i okrenuti se novim izazovima, samo ću vam reći da sam daleko najsretniji čovjek na svijetu i da će Hajduk i svi vi navijači Hajduka vječno ostati sa mnom. Sve ću vas pamtit zauvijek. Svi mi već falite. Voli vas vaš Burke.