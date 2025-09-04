Filip Poturović izgubio prvu borbu na Svjetskom prvenstvu

Prvi hrvatski predstavnik koji je nastupio na Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu, Filip Poturović iz Nove Gradiške u kategoriji do 65 kilograma izgubio je tijesnom, podijeljenom odlukom sudaca sa 2-3 od Amerikanca Renea Camacha.

Poturović je u prvoj rundi taktički potpuno ukrotio mladog, lepršavog 19-godišnjeg Amerikanca iz Houstona, dugih, brzih ruku i sklonog ekshibicijama, nametnuo mu se čvrstim gardom, prisilio ga ne povlačenje i stekao lijepu prednost 4-1 kod sudaca, premda nije bilo sumnji da je dominirao za čistih 5-0 no mađarski je sudac bodovao u korist Camacha što je na kraju bilo presudno.

Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U drugoj je Camacho zauzeo čvršći gard, a odlično pripremljeni Poturović je i dalje držao svoj tempo, a izjednačenu drugu rundu suci su bodovali 3-2 u korist Poturovića.

Nakon dvije runde naš prvak imao je kod dva suca riješenu pobjedu 20-18 (Indijac i Egipćanin), a kod trojice je rezultat bio poravnat 19-19. Treću, također otvorenu i izjednačenu rundu, u kojoj Poturović nije bio nimalo inferiorniji jer konkretnije je kažnjavao pokušaje Amerikanca i ostavio bolji dojam, suci su bodovali 3-2 za Camacha i to baš sva trojica sudaca s neodlučenim rezultatom 19-19 (Argentinac, Mongol i Mađar) za konačnu pobjedu Amerikanca 3-2.

U četvrtak će nastupiti još dvojica naših predstavnika, Vide Prkačin do 60kg i Zvonimir Rebolj do 90kg.