'ZUBO' VRLO ZADOVOLJAN

Filip Zubčić emotivno proslavio prvo ovosezonsko postolje: Lani sam bio blizu, a sad smo uspjeli

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Michael Madrid

Filip Zubčić odvozio je veleslalom u Copper Mountainu i završio na trećem mjestu. Ponovno je na postolju nakon dvije godine i 13. put u karijeri. Prvi je završio Stefan Brennsteiner, a drugi Henrik Kristoffersen

Nakon gotovo dvije godine, u američkom Copper Mountainu sve se poklopilo. Prva vožnja Filipa Zubčića (32) nije bila idealna, bio je tek 13., ali onda je u nastavku pokazao klasu i stao na postolje.

Zadnji put bio je na postolju u siječnju 2024. godine u Adelbodenu, a od tada mu je mjesto među najbolja tri skijaša stalno izmicalo. Nekoliko je puta bio četvrti i peti, uvijek među najboljima, ali nikako da se popne na tu stepenicu koja je cilj svakom skijašu.

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid

- Nakon skoro dvije godine, uspio sam se opet popet na pobjedničko postolje. Ovo je stvarno bio jedan jako emotivan dan jer lani smo bili puno puta blizu i uvijek je nedostajalo par stotinki, ali uspjeli smo.

Komentirao je loš start te kako je skijao kroz stazu.

- Prvi lauf nisam baš dobro startao, gore sam na prvoj strmini 'iscurio' na jedna vrata i izgubio dosta vremena. Pred ciljem sam napravio glupu grešku i tamo gdje se mijenjao ritam nisam baš dobro skijao, međutim zaostatak nije bio velik. Druga ravnica i donji dio staze su bili dosta zatvoreniji i vidio sam da je to šansa za mene te da je moram iskoristit.

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid

- Plan je bio da odmah krenem malo šire od starta, da uđem u taj ritam i tu sam malo izgubio vremena gore, međutim dobro sam se 'naštimao' za ravnicu i odradio zatvorena vrata. Od ženskog slalom starta do cilja sam stvarno izvrsno skijao što je dovelo do postolja, komentirao je 'Zubo'.

Nakon druge vožnje nije očekivao jednu od prve tri pozicije.

- Iskreno, nisam očekivao postolje jer sam vidio da sam samo 16 stotinki ispred Vinatzera koji je jako dobar skijaš i dobro je odskijao drugu vožnju. Nadao sam se da ću biti negdje peti, šesti ili sedmi, ali ovo je velika nagrada. Lani sam bio šesti u Beaver Creeku i isto bio blizu postolja, a sad smo lijepo startali američki tjedan. 

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid

Osvrnuo se i na idući veleslalom koji je na rasporedu 7. prosinca od 18 sati u Beaver Creeku. 

- Najavljuju malo drugačiji veleslalom i bit će vrlo teško jer visina igra veliku ulogu pošto je start na tri tisuće metara. I danas se osjetila visinska razlika i bit će teško, ali mi volimo kad je teško.

OSTALO

