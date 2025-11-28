Obavijesti

Hrvatski skijaš čestitao je Zubčiću: 'Vratilo ti se poštenje'

Piše Petar Božičević,
Hrvatski skijaš čestitao je Zubčiću: 'Vratilo ti se poštenje'
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Ovo je za Zubčića prvo postolje nakon Adelbodena i 6. siječnja 2024., a s novih 60 bodova probio se na 11. mjesto ukupne ljestvice i šesto što se tiče veleslalomske

Filip Zubčić fantastičnom je drugom vožnjom stigao do trećeg mjesta u veleslalomskoj utrci u Copper Mountainu nakon što je u prvoj vožnji završio 13. Malo je nedostajalo da Hrvat ne završi drugi, Henrik Kristoffersen bio je brži za samo pet stotinki. Nakon utrke Zubčiću je čestitao Samuel Kolega na društvenim mrežama. 

Foto: Screenshot/Instagram

"Brzo se vratilo poštenje iz Gurgla", napisao je Kolega uz fotografiju nasmijanog Zubčića, aludirajući na potez Filipa iz prošle utrke u kojoj je sam prijavio haklanje vrata nakon čega su ga naknadno diskvalificirali iz prve vožnje. 

Ovo je za Zubčića prvo postolje nakon Adelbodena i 6. siječnja 2024., a s novih 60 bodova probio se na 11. mjesto ukupne ljestvice i šesto što se tiče veleslalomske. 

