Filip Zubčić uoči Kranjske Gore: Nemamo se čime pohvaliti sa ZOI-a. Idemo popraviti dojam

Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Činjenica je da se za sada nemamo naročito čime pohvaliti u Kranjskoj Gori, ali i to je dodatna motivacija da pokušamo doći do boljih rezultata. Mi se tamo osjećamo praktički kao na domaćoj stazi, dodao je Kolega

Hrvatski skijaši će nastaviti sezonu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori. Vozit će se slalom i veleslalom, 7. i 8. ožujka. Održana je press konferencija uoči tih utrka, a na njoj su govorili Filip Zubčić i Samuel Kolega koji će loviti pozitivne rezultate u Sloveniji.

- Odradili smo neke treninge i isprobali stazu u Kranjskoj Gori. Stanje je dobro, osobito s obzirom na to da je vrijeme posljednjih dana bilo prilično toplo. Nemamo se osobito čime pohvaliti sa Zimskih olimpijskih igara, ali pokušat ćemo popraviti dojam već u Kranjskoj Gori. Bilo bi lijepo da dođu hrvatski navijači, kao i uvijek očekujemo njihovu podršku - rekao je Zubčić.

Nadovezao se Samuel Kolega.

- Činjenica je da se za sada nemamo naročito čime pohvaliti u Kranjskoj Gori, ali i to je dodatna motivacija da pokušamo doći do boljih rezultata. Mi se tamo osjećamo praktički kao na domaćoj stazi, Hrvatska je blizu i uvijek imamo podršku navijača - rekao je.

Podsjetimo, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, filip Zubčić završio je 14. u veleslalomu. U veleslalomu bio je 13., dok Samuel Kolega nije završio prvu vožnju.

