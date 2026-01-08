Obavijesti

Sport

Komentari 1
WTA AUCKLAND

Filipinka nakon Donne izbacila i drugu Hrvaticu Petru Marčinko

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Filipinka nakon Donne izbacila i drugu Hrvaticu Petru Marčinko
Foto: Roberto Bettacchi/IPA Sport / ip

Petra Marčinko poražena u osmini finala Aucklanda! Filipinka Eala dominirala s 6-0, 6-2 i pokazala zašto je među top 60. Marčinko nije iskoristila svoje prilike

Admiral

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko završila je svoj nastup na WTA teniskom turniru u Aucklandu u osmini finala, bolja od nje je sa 6-0, 6-2 poslije 64 minute bila Filipnka Alexandra Eala (WTA-53.). 

Filipinska tenisačica, koja je u prvom kolu izbacila Donnu Vekić, bila je dominantnija u cijelom meču. Prvi je set dobila nakon što je napravila break tri puta. I u drugom setu je oduzela hrvatskoj tenisačici početni udarac tri puta. 

Marčinko je samo jednom oduzela servis suparnici, iako je imala šest puta priliku, dok je Eala iskoristila svih šest prilika. Marčinko je realizirala 38 posto poena na prvom servisu, a samo 22 posto na drugom servisu, dok je Eala imala realizaciju 70 posto prvog servisa i 50 postio drugog. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026