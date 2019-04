Film o hrvatskim navijačima: Zbog Čarlija su i u muzeju Fife

Fotografija Vedrana Ćorluke kao prvog igrača koji je zaigrao s vaterpolskom kapicom na nogometnoj utakmici krasi Uefin muzej od 2016. godine i Europskog prvenstva u Francuskoj. Sada, dvije i pol godine kasnije, i Fifin muzej u Zürichu je dobio svoj kockasti eksponat - svim posjetiteljima je izložena i predstavljena vaterpolska kapica kao simbol hrvatskih navijača i uspjeha hrvatskog nogometa. Tamo su bili i navijači koji su zaslužni za čitav projekt, Tomislav i Hrvoje, a Fifa je o njima snimila kratki filmić.

U Zürichu se nalazi bijelo-crvena kapica Tomislava Rožića koji je ljetos u Moskvi upoznao direktora muzeja i ispričao mu sve detalje o navijačkom rekvizitu koji krasi hrvatske navijače. Kapica je sada napokon stigla u muzej, a Fifa ju je predstavila filmićem u kojem Rožić opisuje njezino značenje i otkriva kako se povezao sa slavnim muzejem.



- Vaterpolska kapica je simbol snage i odlučnosti, jedinstveno obilježje svakog hrvatskog navijača - govori Rožić u uvodu, a zatim objašnjava početak navijačke priče i potez heroja Vedrana Ćorluke na Europskom prvenstvu 2016. godine.

- Hrvatski igrač Vedran Ćorluka je ozlijedio glavu u utakmici s Turskom, jako je krvario, ali je nastavio igrati. U sljedećoj utakmici s Češkom rana se ponovno otvorila, liječnička služba mu je predložila da stavi na glavu vaterpolsku kapicu kako bi zaštitio zavoj. On je pristao, a nakon toga je vaterpolska kapica postala hit među hrvatskim navijačima - rekao je Tomislav.

Nakon prvenstva u Francuskoj, vaterpolska kapica je postala prepoznatljivo obilježje navijača. Na svojim su je glavama nosili i Hrvati koji su uživo gledali finale Svjetskog prvenstva u Rusiji.

- Ulazak u finale je veliki uspjeh za tako malu zemlju poput Hrvatske. Nogomet je bio glavna tema u čitavoj državi, a najvažnija nam je bila utakmica s Danskom u šesnaestini finala. Kad smo napokon ušli u četvrtfinale, bilo je to veliko olakšanje igračima i nama navijačima. Nakon toga je sve bio čisti užitak. Navijačko iskustvo tijekom finala je bilo nevjerojatno. Stadion je bio ispunjen bijelo-crvenim kockicama. Bili smo ponosni što smo dio te utakmice. Svi na tribinama smo bili poput braće, imali smo isti cilj - navijati za naše igrače, nositi ih i dati im najbolje što možemo kako bi oni dali najbolje od sebe na terenu - priča Rožić koji je direktora Fifinog muzeja upoznao na stadionu.

Foto: FIFA TV/Screenshot

- Trojica muškaraca su pristupili meni i prijatelju, a jedan je bio direktor muzeja Marco Fazzone. Pitao nas je zašto nosimo vaterpolske kapice, a onda i kako može dobiti jednu za izložbu. Rekao sam mu da mu ne mogu odmah dati svoju kapu jer se igra finale, ali da ću mu je poslati kada se vratim u Hrvatsku. Pozvao je nakon toga mene i prijatelja Hrvoja u muzej u Zürichu. Obojica smo održali svoju riječ i sada smo ovdje. Čudesan je osjećaj vidjeti svoju kapu u muzeju, nevjerojatno je postati dio nogometne povijesti. Kao navijač Hrvatske sam ponosan i presretan što moja kapica predstavlja sve navijače Hrvatske i naš veliki uspjeh u Rusiji - rekao je.

Čarli je istjerao liječnike kad su mu dali kapicu

Vedran Ćorluka s vaterpolskom kapicom je morao igrati utakmicu protiv Češke jer mu se rana na glavi stalno otvarala i krvarila. Nisu pomagali zavoji, a liječnik Boris Nemec nedavno je otkrio i kako je Čarlija nagovorio na kapicu. Ideja mu se na prvu nije svidjela, ali brzo je popustio...

- Kad smo Ćorluki dali kapicu, on nas je istjerao: "Pa svi će mi se smijati!". Onda je kolega Bahtijarević rekao: "Ma bit ćeš glavni, Čarli, bit će štos". Zavezao je on kapicu i svi se počeli smijati. No stavio ju je na utakmici i postala je hit - otkrio je.