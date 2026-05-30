Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRIJENOS OD 18 SATI

FINALE LIGE PRVAKA Ulaznice idu u nebo, stižu stotine Hrvata! Gdje gledati Arsenal - PSG uživo

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
FINALE LIGE PRVAKA Ulaznice idu u nebo, stižu stotine Hrvata! Gdje gledati Arsenal - PSG uživo
Foto: Reuters/PIXSELL, 24sata

Svijetu nogometni spektakl, a ugostiteljima u Budimpešti i gradu smiješi se zarada veća od 50 milijuna eura. Očekuje se više od 200.000 navijača na ulicama mađarske prijestolnice

Admiral

Budimpešta će u subotu biti epicentar nogometnog spektakla! Arsenal i Paris-Saint Germain susrest će se u finalu Lige prvaka (18 sati, HRT 2) na velebnoj Puškaš Areni. Francuzi predvođeni Luisom Enriqueom brane naslov prvaka Europe, dok Arsenal Mikela Artete traži svoj prvi, povijesni trofej u najprestižnijem klupskom natjecanju, i to u svom prvom finalu nakon dugih dvadeset godina. Oba kluba u mađarsku prijestolnicu stižu kao prvaci svojih domaćih liga, što ovom okršaju daje dodatnu težinu.

“Topnici" su jedina neporažena momčad u natjecanju ove sezone, čiji se put do Budimpešte temeljio na čeličnoj disciplini i granitnoj obrani. Momčad Mikela Artete primila je samo šest golova u četrnaest utakmica, ostvarivši pritom čak devet puta netaknutu mrežu.

Paris Saint Germain v Arsenal - UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Parc des Princes
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

S druge strane stoji PSG, čija je sezona bila obilježena napadačkim vatrometom. Postigli su čak 44 gola u petnaest utakmica, gotovo tri po susretu, demonstrirajući nevjerojatnu moć u ofenzivi. No njihova obrana pokazala se ranjivom, primivši čak 22 gola. Dok se Arsenal oslanja na sustav, PSG se često oslanja na trenutke individualne genijalnosti igrača poput Ousmanea Dembéléa i Kviče Kvaratškelije.

- Mi igramo da bismo zabili gol više, to je naša filozofija. Poštujemo Arsenalovu neporaženost, ali finale je jedna utakmica u kojoj iskustvo i individualna kvaliteta često presuđuju. U finalima se ne kalkulira, ide se na pobjedu. Spremni smo za spektakl - rekao je Luis Enrique, trener PSG-a.

Premier League - Crystal Palace v Arsenal
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Dok se momčadi pripremaju za finale, Budimpešta proživljava pravu turističku groznicu. Procjenjuje se da će u grad stići između 200.000 i 250.000 posjetitelja, a to stvara golemi pritisak na infrastrukturu, ali i donosi nevjerojatnu financijsku injekciju. Prema analizama stručnjaka, finale Lige prvaka će mađarskoj prijestolnici donijeti basnoslovne prihode koji bi mogli ići i iznad 50 milijuna eura.

Cijene smještaja i letova dosegle su astronomske iznose. Sobe u skromnijim hotelima iznajmljuju se i za 700 eura po noćenju, dok su cijene u centru grada premašile 2800 eura. Oba kluba dobila su po 17.000 ulaznica za svoje navijače, dok je samo 4600 pušteno u slobodnu prodaju za neutralne gledatelje.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Cijene ulaznica kretale su se od 70 eura za najjeftinija mjesta do 3500 eura za najskuplja, no na crnom tržištu dosežu i vrtoglave iznose od više od 10.000 eura. Utakmica će započeti u neuobičajeno ranom terminu od 18 sati, kako bi se olakšao prijevoz i osigurala sigurnost u gradu koji će se na nekoliko dana pretvoriti u epicentar nogometnog svijeta.

Foto: 24sata

A u Budimpešti će za Arsenal navijati i Hrvati, točnije njih 170! Klub navijača Arsenal Hrvatska organizirao je put za mađarsku prijestolnicu, interes je bio golem pa su na kraju pripremili četiri autobusa. Do ulaznica za utakmicu nisu uspjeli doći, ali će finale gledati u fan zoni na Trgu heroja, gdje se očekuje nekoliko desetaka tisuća navijača iz cijeloga svijeta.

Statistika Arsenal - PSG

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO Sretno, mladenci! Vatreni napustio pripreme za Svjetsko prvenstvo kako bi se oženio...

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
UŽIVO Transferi: Elche potvrdio posao oko 'promašaja' Dinama, na Maksimir stiže 1,5 milijuna
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Elche potvrdio posao oko 'promašaja' Dinama, na Maksimir stiže 1,5 milijuna

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026