FINALE LIGE PRVAKA Ulaznice idu u nebo, stižu stotine Hrvata! Gdje gledati Arsenal - PSG uživo

Budimpešta će u subotu biti epicentar nogometnog spektakla! Arsenal i Paris-Saint Germain susrest će se u finalu Lige prvaka (18 sati, HRT 2) na velebnoj Puškaš Areni. Francuzi predvođeni Luisom Enriqueom brane naslov prvaka Europe, dok Arsenal Mikela Artete traži svoj prvi, povijesni trofej u najprestižnijem klupskom natjecanju, i to u svom prvom finalu nakon dugih dvadeset godina. Oba kluba u mađarsku prijestolnicu stižu kao prvaci svojih domaćih liga, što ovom okršaju daje dodatnu težinu.

“Topnici" su jedina neporažena momčad u natjecanju ove sezone, čiji se put do Budimpešte temeljio na čeličnoj disciplini i granitnoj obrani. Momčad Mikela Artete primila je samo šest golova u četrnaest utakmica, ostvarivši pritom čak devet puta netaknutu mrežu.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

S druge strane stoji PSG, čija je sezona bila obilježena napadačkim vatrometom. Postigli su čak 44 gola u petnaest utakmica, gotovo tri po susretu, demonstrirajući nevjerojatnu moć u ofenzivi. No njihova obrana pokazala se ranjivom, primivši čak 22 gola. Dok se Arsenal oslanja na sustav, PSG se često oslanja na trenutke individualne genijalnosti igrača poput Ousmanea Dembéléa i Kviče Kvaratškelije.

- Mi igramo da bismo zabili gol više, to je naša filozofija. Poštujemo Arsenalovu neporaženost, ali finale je jedna utakmica u kojoj iskustvo i individualna kvaliteta često presuđuju. U finalima se ne kalkulira, ide se na pobjedu. Spremni smo za spektakl - rekao je Luis Enrique, trener PSG-a.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Dok se momčadi pripremaju za finale, Budimpešta proživljava pravu turističku groznicu. Procjenjuje se da će u grad stići između 200.000 i 250.000 posjetitelja, a to stvara golemi pritisak na infrastrukturu, ali i donosi nevjerojatnu financijsku injekciju. Prema analizama stručnjaka, finale Lige prvaka će mađarskoj prijestolnici donijeti basnoslovne prihode koji bi mogli ići i iznad 50 milijuna eura.

Cijene smještaja i letova dosegle su astronomske iznose. Sobe u skromnijim hotelima iznajmljuju se i za 700 eura po noćenju, dok su cijene u centru grada premašile 2800 eura. Oba kluba dobila su po 17.000 ulaznica za svoje navijače, dok je samo 4600 pušteno u slobodnu prodaju za neutralne gledatelje.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Cijene ulaznica kretale su se od 70 eura za najjeftinija mjesta do 3500 eura za najskuplja, no na crnom tržištu dosežu i vrtoglave iznose od više od 10.000 eura. Utakmica će započeti u neuobičajeno ranom terminu od 18 sati, kako bi se olakšao prijevoz i osigurala sigurnost u gradu koji će se na nekoliko dana pretvoriti u epicentar nogometnog svijeta.

Foto: 24sata

A u Budimpešti će za Arsenal navijati i Hrvati, točnije njih 170! Klub navijača Arsenal Hrvatska organizirao je put za mađarsku prijestolnicu, interes je bio golem pa su na kraju pripremili četiri autobusa. Do ulaznica za utakmicu nisu uspjeli doći, ali će finale gledati u fan zoni na Trgu heroja, gdje se očekuje nekoliko desetaka tisuća navijača iz cijeloga svijeta.

Statistika Arsenal - PSG