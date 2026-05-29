Sport

Tragično preminuo nogometaš Duge Rese. Tek je napunio 19

Piše Josip Tolić,
Foto: NK Duga Resa

Tuga u karlovačkom kraju: mladi igrač Matija Vranić (19) tragično preminuo. Klubovi Duga Resa i Karlovac u suzama se opraštaju od svog kapetana i prijatelja

Mladi nogometaš Matija Vranić, koji je 13. svibnja napunio 19 godina, tragično je preminuo noćas, objavili su iz njegova kluba Duge Rese, kojoj se pridružio prošlog ljeta.

"S golemom tugom i teška srca javljamo da nas je noćas tragično napustio naš prijatelj i igrač juniora i senira Matija Vranić.
Riječi ne mogu opisati šok i bol koju u ovim trenucima osjećamo. U ovim najtežim trenucima, Uprava NK Duga Resa 1929, svi suigrači, stručni stožer i navijači izražavaju najdublju i najiskreniju sućut obitelji, rodbini i prijateljima našeg Matije. Naše misli i molitve su uz vas. Počivao u miru", napisali su iz Duge Rese na Facebooku.

Matija je u Prvoj županijskoj ligi Karlovačkoj odigrao pet utakmica za juniore i deset za seniore, posljednji put krajem studenoga. Prije toga 11 je godina bio član NK Karlovca, koji se od njega također oprostio emotivnom objavom.

"Od prvih koraka među karlićima pa sve do juniora, rastao je uz klub, svlačionicu i ljude koji su ga pratili kroz godine, ostavljajući trag koji se ne mjeri samo utakmicama, već karakterom i odnosom prema grbu. Bio je kapetan u svim uzrasnim kategorijama, od karlića do juniora, što je najbolja potvrda koliko su ga suigrači i treneri cijenili, koliko je vjerovao u ekipu i koliko je ekipa vjerovala njemu. Matija je svojim primjerom pokazivao što znači biti vođa: radom, odgovornošću i srcem na terenu, ali i mirnoćom i poštovanjem izvan njega. U ovim najtežim trenucima, NK Karlovac 1919 upućuje iskrenu i duboku sućut Matijinoj obitelji, prijateljima, suigračima i svima koji su ga poznavali", napisali su.

