Finale Roland Garrosa: Đoković po drugu ili Nadalu 13. titula?

U nedjelju ćemo saznati tko odnosi ovogodišnju titulu Roland Garrosa. Đoković je osvojio pariški Grand Slam 2015. godine, a Nadal je apsolutni rekorder s 12 titula

<p><strong>Novak Đoković</strong> (1) protiv <strong>Rafaela Nadala</strong> (2) u finalu Roland Garrosa. Ništa novo. Ovim teniskim legendama ovo će biti treće finale na Roland Garrosu. Nadal još nikad nije izgubio finale pariškog Grand Slama, a Đokovića je na zadnjoj prepreci zaustavljao već dvaput, 2012. i 2014. Novak u slučaju pobjede postaje prvi igrač s najmanje 2 naslova sva četiri Grand Slama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković je dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Do ovog trenutka odigrali su 55 mečeva, Srbin je u blagoj prednosti 29-26, ali na zemlji je naravno posve druga priča. Rafa vodi 16-7, a od toga na Roland Garrosu 6-1, a Novak je upravo te 2015., kad je pobijedio Nadala u četvrtini finala i nanio mu drugi poraz na Roland Garrosu nakon poraza od Soderlinga davne 2009., otišao do kraja i uzeo svoj prvi i zasad jedini French Open.</p><p>Srbin još nije poražen ove godine, zadnji put je izgubio nešto prije Božića prošle godine od Tsitsipasa, kojeg je nekako uspio pobijediti u polufinalu. Nadalov posljednji poraz je došao na Mastersu u Rimu gdje ga je pobijedio Argentinac Diego Schwartzman, a Španjolac je u polufinalu pokazao da je prebolio taj poraz i da je usmjeren samo na osvajanje još jednog Roland Garrosa, a nakon meča je kratko prokomentirao finalni meč:</p><p>- Protiv Đokovića ću morati igrati najbolje što mogu. Bez toga bit će mi teško. Znam da sam na centralnom terenu imao uspjeha tako da mi to pomaže. Novak je jedan od mojih najtežih protivnika, ali ovdje sam da dam sve od sebe. </p><p>Njegov protivnik u finalu Novak Đoković prokomentirao je svoje šanse:</p><p>- Uvjeti su drugačiji nego u svibnju i lipnju. To bi mogla biti moja prilika. Loptica ne odskače visoko iznad ramena kao što on voli, ali bez obzira na uvjete on je i dalje Rafa. Igramo u finalu na zemlji. Znam taj osjećaj. Gubio sam većinu tih mečeva, ali također sam dobio 2015. 3-0. To je meč kojeg ću se podsjetiti i pokušati iz njega izvaditi pozitivne stvari i pokušati ih taktički odraditi.</p><p>Nadal juri 20. Grand Slam i izjednačavanje s Federerom, Đoković je na 17. </p><p>- Grand Slam finala su uvijek velika. To je ono za što radiš cijelu godinu. Ne mislim da je ovo najveći meč koji sam ikad igrao. Mislim da je bilo i većih, poput prvog finala na Wimbledonu, koje sam također igrao protiv njega. Tu je i finale Roland Garrosa 2016. protiv Andyja Murraya. Osvajanje 18. Grand Slama definitivno bi bio šlag na torti. Blizu sam trofeja. Već sam bio ovdje, napravio sam to, znam što trebam napraviti i moram se samo pripremiti za meč - zaključio je Novak Đoković</p><p>Nole je na turniru protivnicima prepustio 3 seta, jedan mu je uzeo Carreno-Busta, a dva Tsitsipas. Nadal još nije dao set, ali finale protiv Noleta je sasvim druga priča u odnosu na ove 'obične' mečeve.</p><p>Kladionice predviđaju tvrd i izjednačen susret, ali ipak su blagu prednost dali Nadalu, naravno zbog podloge, a svi teniski fanatici su vjerojatno bar jednom čuli izreku 'Bog je na nebu, a Rafa na zemlji'. Koeficijent na Nadala je 1.70, a na Đokovića 2, vrlo izjednačeno, ali javnost ipak misli da Novak nema što tražiti kod Rafe 'doma' i da je Nadal nedjeljni 'zicer' na kladionici. Ipak je Nadal apsolutni kralj pariške zemlje sa skorom 99-2 i, iako kladionice očekuju tvrdi meč, sve osim Nadalove pobijede bilo bi veliko iznenađenje.</p><p> </p><p>Hoće li nam finale donijeti stotu pobjedu Nadala na French Openu ili prvi ovogodišnji poraz Novaka Đokovića vidjet ćemo u nedjelju u 17. sati, jedino je zagarantiran još jedan dvoboj teniskih velikana, a kako i ovi majstori (nažalost) stare nismo sigurni koliko ćemo ih još puta gledati na najvećim pozornicama svjetskog tenisa.</p><p>SVI MEČEVI ĐOKOVIĆ- NADAL NA ROLAND GARROSU: </p><p>2015. Pobjeda Đokovića 7-5 6-3 6-1 </p><p>2014. Pobjeda Nadala (finale) 3-6 7-5 6-2 6-4 </p><p>2013. Pobjeda Nadala 6-4 3-6 6-1 6-7 9-7</p><p>2012. Pobjeda Nadala (finale) 6-4 6-3 2-6 7-5</p><p>2008. Pobjeda Nadala 6-4 6-2 7-6</p><p>2007. Pobjeda Nadala 7-5 6-4 6-2</p><p>2006. Pobjeda Nadala 6-4 6-4 Đoković predaja</p><p> </p><p> </p>