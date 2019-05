Finale Warriorsa! Zvijer Curry mirovao pa utrpao čak 33 koša

Branitelji naslova prvaka NBA Golden State Warriors eliminirali su u petak navečer u Houstonu u šestoj utakmici polufinala Zapadne konferencije Houston Rocketse sa 118-113 i rezultatom 4-2 u seriji plasirali se u finale.

Iako su igrali bez svog najboljeg strijelca Kevina Duranta koji je ozlijeđen, Warriors su osigurali peti nastup u konferencijskom finalu gdje će im suparnik biti bolji iz ogleda između Denver Nuggetsa i Portland Trail Blazersa koji sedmu odlučujuću utakmicu igraju u nedjelju.

Ovo je četvrti put u zadnjih pet godina da su Golden State eliminirali Houston.

Dubs head to the Western Conference Finals for the 5th straight season 👏 pic.twitter.com/yrfQNvJbE2 — Golden State Warriors (@warriors) 11. svibnja 2019.

Klay Thompson, koji je u prve dvije četvrtine zabio 21 koš, i igrači s klupe su pomogli Warrirosima da se suprotstave Houstonu kojeg su predvodili James Harden i Chris Paul. Harden je utakmicu završio sa 35 koševa, a Paul sa 27.

Kod Golden Statea najbolji je strijelac bio Stephen Curry koji do poluvremena nije zabio koša, ali je onda do kraja utakmice ubacio 33.

U izjednačenoj utakmici od početka ni jedna momčad nije uspjela dulje zadržati vodstvo. Prva četvrtina je završila rezultatom 28-27 za Rocketse, u drugoj su Rockets vodili 37-33 nakon polaganja Paula na polovici druge četvrtine, ali su onda Warriors napravili seriju od 17-5 i poveli sa 50-42. Tada Rockets odgovaraju serijom 15-5, ali Warriors izjednačuju i na odmor se odlazi s izjednačenim rezultatom 57-57.

U trećoj četvrtini, kada god su Rockets krenuli naprijed, Warriors su ih stigli.

Na početku zadnje četvrtine, Andre Iguodala je pogodio tricu i Warriors su došli na 89-85. Tada se "probudio" Curry koji je samo u zadnjoj četvrtini zabio 23 koša. Rockets su 58 sekundi prije kraja zaostajali 107-104 nakon polaganja Hardena, a onda je Thompson zabio tricu 36.1 sekundi prije kraja koja je osigurala Warriorsima finale.

NEVER underestimate the heart of a Champion‼️‼️ — LeBron James (@KingJames) May 11, 2019

Y’all better stop disrespecting @StephenCurry30 just because he’s a team first guy and is willing to sacrifice in moments doesn’t mean he’s not still a beast. — DWade (@DwyaneWade) May 11, 2019

No Boogie. No KD and Steph no points at half. And it was tied. Still can’t get over that. Crazy. Doesn’t even make sense. — Colin Cowherd (@ColinCowherd) May 11, 2019