Financijski mi pomažu roditelji, a čekam pravu modnu ponudu

S druge strane slušalice dočekao nas je veseo, pozitivan glas. Nimalo depresivan iako ima razloga biti.

- Pokušavam biti što pozitivnija, ali ima trenutaka kad me uhvati depresija jer se sjetim kada bih mogla opet na teren. Ali bit će opet dobro.

Uvijek, pa i sada, nasmijanoj i vedroj Jani Fett (23), kao i ostatku teniskog društva, ostalo je jedino to, pozitiva i vjera da će sve što prije biti opet po starom. Makar, iako trenutno 13. srpnja stoji kao datum kad bi se teniski svijet mogao opet pokrenuti, malo tko u to vjeruje. Craig Tiley, direktor Australian Opena, misli da se će tenis u potpunosti resetirati odnosno da se ove godine više neće ni igrati te da će krenuti opet nagodinu u Australiji, tamo gdje je otprilike sve i stalo.

- Svaki me dan sve više šokira sve ovo. Pogotovo kad su otkazali Wimbledon jer mi je trava najdraža podloga. Kad je stigla odluka da sve staje, taman sam planirala putovati u Egipat na turnir i sreća da nisam otputovala. Čula sam svakakva nagađanja, no možemo samo čekati i pokušati ostati u formi.

Pomažu roditelji

Što, kada su klubovi zatvoreni, tenisačicama i tenisačima (onima koji nemaju privatne terene, a to je velika većina) uopće nije jednostavno. Da, nije ni drugim sportašima, istina, ali teniski se osjećaj izgubi vrlo brzo, a ne vraća baš tako.

- Trenutno ne treniram tenis jer nemam gdje iako sam čula da bi se možda moglo na dva mjesta u Zagrebu. No ne žuri mi se jer nećemo igrati još tri mjeseca, a vjerojatno i više. U slučaju da nekim čudom krenemo opet 13. srpnja, ne bih se pribojavala za zdravlje, odmah bih igrala. Ima u Vrbovcu zid pa mogu tamo, ako ništa drugo. Pokušavam trčati, barem svaki drugi dan, a i malo radim doma. Čistim po kući, na primjer, da ne ispadnem skroz iz forme. Evo, ni Ana Konjuh ne igra, samo radi kondiciju i to je to.

Dok se stanje ne unormalizira, najteže će biti onima koji malo turnirskih tjedana završavaju u plusu. Gruzijka Sofija Šapatava, stoga, pokrenula je peticiju s ciljem da se takvima pruži financijska pomoć jer nemaju ušteđevine, a sad kad nema ni turnira, ni jedini izvor zarade.

- Vidjela sam to, da, i svakako bi nam dobro došla financijska pomoć premda mislim da od toga neće biti ništa. ITF, Međunarodna teniska organizacija, nema ugovor s nama i ne znam zašto bi nam trebala dati novac. Nisam previše htjela u to ulaziti jer, kao što kažem, neće biti ništa od toga. Smeta mi jedino što su zamrznuli listu je mislim da nije fer ako se ne igra nekoliko mjeseci. Razumljivo bi bilo ako otkažu cijelu sezonu, ali sigurno je bila komplicirna odluka.

Oko financijske pomoći dijelimo mišljenje s Janom jer jednom ako bi ATP i WTA otvorili "škrinju", nastao bi opći stampedo, pa su domaći savezi ti koji bi svojima mogli pružiti ruku pomoći. Britanski je, na primjer, za svoj tenis, igrače (od 101. mjesta naniže), klubove, akademije, trenere, pripremio 25 milijuna eura. Kakva je Janina situacija kao 219. igračice svijeta?

- Ja imam, srećom, roditelje koji mi pomažu i uvijek će biti tu, međutim, možda ima cura koje unajmljuju stan pa im nije jednostavno.

Roditelje koje ste, khm, ako se dobro sjećamo iz uvoda, ostavili u Vrbovcu jer vam je ondje bilo dosadno?

- Ha, ha, majka je tu sa mnom sad u Zagrebu.

Šalimo se malo, naravno, ne možemo baš stalno biti ozbiljni. Međutim, dijelu tenisačica nije nimalo do šale. Britanka Naomi Broady, nekad 76. na svijetu, a danas 499., primjerice, razmatra da se zaposli - u trgovini. Broady je u karijeri od turnirskih nagrada zaradila 1.250.000 dolara, Jana, usporedbe zbog, triput manje (430.000).

- Ne planiram ništa takvo zasad. Cure s kojima sam razgovarala u dobrim su situacijama. Premda, sada neću imati nikakvih troškova, nema putovanja, ne moram plaćati trenera i neće mi biti toliki problem. Na manjim turnirima ionako ne možeš zaraditi, možda ako osvojiš turnir, a još moraš plaćati smještaj, sebi, treneru... Možda je i bolje ovako bez troškova, ha, ha.

Kad ste već spomenuli trenera...

- Od prošlog lipnja radim s Markom Pazmanom i plaćam ga po treningu. Da, promijenila sam ih nekoliko u kratkom razdoblju (Goran Prpić, Dino Marcan), ali s Markom mi je sada, moram reći, jako dobro.

Inače, bivšim tenisačem protiv kojeg je ovaj novinar igrao nekad davno i - uhvatio jedan gem.

- Ajme, majko, ha, ha, ha - dobro smo nasmijali ionako već raspoloženu Vrbovčanku s ovom informacijom.

Koju smo možda mogli i prešutjeti.

- A, dobro, ni ja ne bih mogla više vjerojatno, ha, ha.

Drugi me podsjete na Wozniacki

Da ne odemo predaleko, imamo recept za ozbiljan nastavak razgovora. Prošle su sad već više od dvije godine...

- Znam što ćete me pitati - uspio je recept.

Pa za one čitatelje koji možda nisu upoznati. Dakle, u drugom kolu Australian Opena 2018. godine Jana je vodila 5-1 u trećem setu i imala na servisu 40-15 protiv Caroline Wozniacki. Više nije uzela gem, a Dankinja je kasnije otišla do prvog i jednog Grand Slama.

- Čak se i ne sjetim toga toliko koliko me drugi podsjete. Jedino ako nekad ona nešto stavi na Instagram ili je vidim na TV-u.

Sreća pa je na televiziji više neće toliko s obzirom da je završila karijeru. Pretpostavljamo ipak da ćete učiniti sve da vas po tome ne pamte.

- Definitivno, samo se nadam da ću imati priliku još nakon ove korone, ha, ha.

Tih dana Jana je bila Top 100, imala je iza sebe dva WTA polufinala u Hobartu i Tokiju, tko zna što bi se uopće i izrodilo u tom Melbourneu da je uzela taj poen, gem, koji je nedostajao. No "postwozniacki" era donijela je stropoštanje do 365. mjesta, na puno slabije turnire...

- Nije taj poraz razlog pada iako mi je bio u podsvijesti neko vrijeme. Nekoliko sljedećih mjeseci kad bih u nekim mečevima vodila, bila sam u "strci", a neki su bili sa stvarno dobrim igračicama. Pa su počeli i problemi sa zdravljem, pa sam mijenjala trenere, svaki je imao svoje mišljenje i nisam mogla uhvatiti ritam. Pala je i motivacija, ali ne bih igrala tenis da ne vjerujem da se mogu vratiti gdje sam bila, pa i više od toga. Šteta za ovaj prekid jer bila sam u dobroj formi.

Što ste demonstrirali u Fed Cupu u Tallinu uzevši set Elini Svitolinoj, petoj igračici na svijetu.

- Istina, bio je dosta dobar meč i treba mi ih još na takvoj razini kako bih uhvatila konstantu. Pokazala sam da mogu i s najboljima.

Foto: HTS

Pa kad smo se već dotakli Fed Cupa. Igrali ste iako ste ranije dali do znanja da ćete uvijek sebi dati prednost prije reprezentacije jer HTS-u u mlađim danima nikad niste bili prioritet.

- U to vrijeme, početkom veljače, nije bilo turnira, a i znala sam da će me čekati jaki mečevi i to mi je odgovaralo.

Kvaliteta hrvatskih tenisačica, pak, ne odgovara razredu u kojem se nalazimo. U Petri Matrić imamo 15. igračicu svijeta, u Donni Vekić 24., a reprezentacija gotovo desetljeće ne može naprijed. Ako ćemo izvlačiti nešto pozitivno, barem nije nazad iako je mogla sad kad ni Donne nije bilo u Tallinu.

- Ne znam kad ćemo se maknuti iz te Euroafričke zone, ne zna nitko. Nikad se ne okupimo sve, a ostali u ovoj zoni dođu u najboljem sastavu. Evo, Ukrajina je stigla sa Svitolinom (5.), Jastremskom (25.), a nama kada jedna nedostaje, jednostavno ne možemo.

Javljali se na Instagramu

Na jednu, Petru, više ne možemo računati jer je odlučila da više neće igrati za reprezentaciju iako zbog te odluke neće imati kako do Olimpijskih igara. Donna, koja je najavila da će igrati u Tallinu pa se predomislila, zaziva scenarij po kojem bi ona i Dućanka izborile Top 10 čime bi Hrvatska, s dvije tenisačice u tom društvu, imala mjesto na novooformiranoj završnici najboljih.

- Nisam to znala, ali eto onda recepta.

A možda vi jednu preduhitrite?

- Ili to, ha, ha - dali smo motivaciju finalistici juniorskog Australian Opena 2014. godine.

Gdje je tih dana gledala odnedavno još jednu tenisku umirovljenicu Mariju Šarapovu.

- Baš mi je žao što nisam stigla odigrati meč protiv nje, a htjela sam jer bila mi je idol.

Ruskinja je bila na glasu kao tenisačica koja nije imala puno prijateljica na Touru, a skoro pa nijednu kada joj je preplovljena kazna zbog doping-afere i povlaštenog položaja odnosno pozivnica za najveće turnire. Međutim, na WTA Touru tenisačice baš i nisu previše druželjubive, dosta se gledaju ispod oka, tako barem kruže priče. Jesu li istinite?

- Jesu. Malo koga možeš smatrati iskrenom prijateljicom jer ipak ćeš protiv nje igrati u jednom trenutku i teško je odvojiti prijateljstvo i profesionalizam.

Pa neke, poput Alison van Uytvanck i Greet Minnen, odu malo dalje i učvrste prijateljstvo ljubavnom vezom.

- Da, iako ne znam kako to funkcionira kad igra jedna protiv druge.

Zasad, koliko se može vidjeti, dobro. Daleko je, pak, od dobrih dana, njoj dobrih i zadovoljavajućih, nakon trudnoće Serena Williams. Jeste li možda upoznali Amerikanku?

- Nisam, ali vidjela sam je u svlačionici i nije mi se činila baš druželjubivom. No, evo, od ovih najboljih mogu reći da se Svitolina čini skroz normalnom, pozdravi svaki put, Wozniacki također, Andrea Petković... Osobno sam najbolja s Britankama, Heather Watson, Harriet Dart, s Australkom Lizette Cabrerom.

Serena i Wozniacki neke su od tenisačica koje su svoje fanove, osim teniskim naslovima, obradovale i naslovnom ulogom u američkom magazinu Sports Illustrated.

- I Stephens, Bouchard...

Vidimo, pratite.

- Jako volim modu i pratim sve što ima s njom veze i mogla bih u te vode, da. Jesam li imala već ponuda iz tog svijeta? Pa više na Instagramu kada bi mi se javio neki manji brend da promoviram odjeću, ali nisam pristala jer nisu mi se svidjeli.

Jedan komentar na vašem društvenom kanalu išao je ovako: "Ma, kakva Bouchard, vi biste trebali biti na naslovnici Sports Illustrateda".

- Bih li pristala pozirati? Ovisi koliko bi ponudili, ha, ha. Razmislila bih, ali možda čak i da.

Osjećamo da se mrvicu nećkate, pa vas idemo ovom činjenicom razriješiti dileme. Serena, Wozniacki i Stephens su Grand Slam pobjednice, a Bouchard finalistica.

- Da, onda moram prihvatiti ako mislim uzeti Grand Slam, ha, ha.

Ne dogodi li se preko tog, naći će već svoj put do vrha. Ne brinemo.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Glazba za nabrijavanje

Nema Jane često po medijima, pa neke stvari o njoj ni ne znamo. Npr. rituale prije mečeva.

- Uglavnom uvijek imam isti doručak, u najmanju ruku sličan. Zagrijavam se na isti način i, da budem nabrijana, slušam glazbu. Kakvu? Raznu, ono što se vrti po listama.

Netflix najveći hobi

Donna Vekić u ovo "beztenisko" vrijeme bacila se u kuharske vode snimanjem kulinarskih emisija, kako se vi zabavljate van terena?

- Nisam za kuhanje, pokušavam, ali ne ide. Više volim jesti, ha, ha. Obožavam azijsku kuhinju jer je odlična i zdrava. Sushi pogotovo, ali ne znam ga raditi iako bih htjela naučiti, a sada nemam ni gdje nabaviti sve što mi treba. Inače, Netflix mi je najveći hobi.

Lepeza s imenom

Ljubav prema azijskoj kuhinji ojačana je čestim odlascima na azijske turnire.

- Uvijek u Aziji budu gostoljubivi prema nama, dobijemo lijepe darove na zabavama. Zadnji put u Kini dobili smo lijepu lepezu s vlastitim imenima na kineskom. Bih li ga znala napisati bez gledanja? Ne, ali tu je uz mene.

U cipelama na +30

Od anegdota se ističe jedna...

- Išla sam kao juniorka u Tunis na turnir i nisu nam stigle stvari, pa sam tri dana na +30 bila u cipelama jer smo došli iz hladne Hrvatske. A mjesto je bilo, valjda, nikad gore, sve prljavo, zmazano.