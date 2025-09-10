Finska je izborila polufinale EuroBasketa i ispisala povijest!

Košarkaška reprezentacija Finske ispisala je najsvjetlije stranice svoje povijesti, plasiravši se po prvi put u polufinale Europskog prvenstva. U četvrtfinalnom dvoboju odigranom u Rigi, Finska je nadigrala još jedno iznenađenje turnira, Gruziju, (93:79) i tako zakazala borbu za medalje. Pobjeda, izborena pred 5000 glasnih finskih navijača, potvrda je nevjerojatnog uspona momčadi koja je u osmini finala šokirala košarkaški svijet eliminacijom moćne Srbije.

Bio je to sudar stilova – sporija i fizička igra Gruzije pod vodstvom trenera Aleksandra Džikića protiv nevjerojatno brzog tempa koji je forsirao finski izbornik Lassi Tuovi. U prvih šest minuta momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, no onda je uslijedila finska rapsodija. Od rezultata 12:12, Finska je napravila seriju 16:3 i zaključila prvu dionicu s ogromnih 28:15. Točku na "i" stavio je Mikael Jantunen, pogodivši tricu sa zvukom sirene.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Finska dominacija temeljila se na gotovo savršenom šutu za tri poena. U prvom poluvremenu pogodili su nevjerojatnih 10 od 15 pokušaja (67%), uz izvanredan protok lopte koji je rezultirao s 18 asistencija i samo jednom izgubljenom loptom. Do poluvremena, prednost je narasla na +17 (57:40), a Gruzija je ostala bez odgovora na finsku napadačku lavinu.

Unatoč velikom zaostatku, Gruzija je pokazala karakter i borbenost. Predvođeni Sandrom Mamukelashvilijem (18 poena) i Tornikeom Shengelijom, Gruzijci su u trećoj četvrtini uspjeli smanjiti zaostatak na samo devet poena (71:62), unijevši nervozu u finske redove. Na sedam minuta do kraja utakmice, Mamukelashvili je zakucavanjem smanjio na samo -6, prijeteći potpunim preokretom.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Ipak, u ključnim trenucima Finska je pokazala mentalnu snagu. Miro Little pogodio je izuzetno važnu tricu s velike udaljenosti, prekinuvši nalet Gruzije. Ubrzo nakon toga, Goga Bitadze radi nesportsku pogrešku, a Finska se nakon trice Oliviera Nkamhoue ponovno odvaja na sigurnih 81:67. Problemi za Gruziju kulminirali su isključenjima ključnih igrača – Bitadzea i kapetana Shengelije, što je definitivno ugasilo svaku nadu u povratak.

Iako je prva zvijezda momčadi Lauri Markkanen odigrao još jednu odličnu utakmicu sa 17 poena, 6 skokova i 4 blokade, pravi junak pobjede bio je Mikael Jantunen. Nakon što je u utakmici protiv Srbije odradio lavovski posao čuvajući Nikolu Jokića, protiv Gruzije je eksplodirao u napadu. Postigao je 19 poena (izjednačivši svoj rekord na prvenstvu) uz 5 skokova, a s njim na parketu Finska je bila u plusu od 12 poena.

Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Pobjeda je, međutim, djelo cijele momčadi. Dubina finske klupe došla je do punog izražaja, a Sasu Salin i Edon Maxhuni zajedno su ubacili 29 poena uz sjajan šut za tri poena 6/8. Svaki igrač koji je ušao u igru dao je svoj doprinos, potvrđujući da "Susijengi" (Vukovi) nisu samo Markkanen, već sjajno uigran kolektiv.

Finska sada u polufinalu čeka pobjednika dvoboja između Njemačke i Slovenije. Nakon što su 2017. bili 11., a 2022. sedmi, sada su među četiri najbolje momčadi Europe. Kako je službena stranica prvenstva istaknula, ovo više nije iznenađenje, već rezultat desetogodišnjeg sustavnog rada. Finska košarkaška bajka se nastavlja, a apetit za medaljom veći je no ikad.