Fiolić: Nije bilo lako napustiti Dinamo. To je moj klub i san...

Ivan Fiolić (22) novi je igrač Genka. Dosadašnji veznjak Dinama jučer je potpisao četverogodišnji ugovor s belgijskim prvoligašem, danas već odradio i prvi trening na novoj destinaciji. Zanimljivo, Fiolić je već dvije godine "tiha patnja" Genka, još 2016. godine predstavnici belgijskog kluba zaljubili su se u svog novog igrača tijekom europskih ogleda protiv Lokomotive.

Čelnici Genka tako su dvije sezone čekali svoju priliku, pa Fiolića konačno "priveli" u Belgiju...

"Zadovoljan sam ovakvom opcijom, sve je završeno, već sam odradio i prvi trening s Genkom. Odradio sam i prve razgovore s trenerom, ostao sam začuđen koliko toga zna o meni. Sve to me puni optimizmom, osjećam koliko ozbiljno računa na mene. Svjestan sam da prvo moram proći tu fazu prilagodbe na novu sredinu, svjestan je toga i trener. Vjeruje mi, ima me u svojim planovima, a to mi je najbitnije" rekao je u razgovoru za GoalIvan Fiolić, kojem je ovo prva inozemna destinacija u karijeri.

"Na svakom koraku se vidi kako sam došao u veliki klub. Ljudi su uvijek tu oko mene, brinu se za mene na svakom koraku, uvijek su mi na raspolaganju. Za interes Genka znam već oko dvije godine, a vjerujem da je lakše doći u neki klub gdje vas svi toliko žele. I gdje od vas imaju velika očekivanja. Siguran sam kako je ovo pravi potez za mene i moju karijeru, mnogi su Hrvati uspjeli u Belgiji, vjerujem da ću i ja."

Ivan Fiolić je pričao u dahu...

"Nije mi bilo lako napustiti Dinamo, to je moj klub, zauvijek će biti moj klub. U Dinamu sam od malih nogu, prošao sam sve selekcije, ta ljubav nikad neće prestati. Ali, stiglo je vrijeme za razlaz, moja karijera počinje ići u drugome smjeru. Toliko sam toga prošao u tom klubu, toliko puta po kiši trčao na autobus kako bih stigao na trening, za Dinamo me veže niz uspomena. Takve je stvari teško zaboraviti, logično da Dinamu želim svu sreću kako ove, tako i sljedećih sezona."

Osjećate li ipak olakšanje što ste napustili Maksimir, te što ćete sada karijeru graditi na inozemnoj adresi?

"Ne, ne može se to nazvati olakšanjem, to nikako. Gledajte, meni je kao klincu životni san bio zaigrati za prvu momčad Dinama, te sam snove na kraju i ispunio. Naravno da bih volio da sam u svom klubu ostavio veći trag, ali na kraju se u Dinamu nisam previše naigrao. Dugo sam u seniorskim vodama, vjerujem da je konačno došlo pravo vrijeme za moj odlazak. Sada započinje novi dio moje karijere, vjerujem da je Belgija pravi izbor za moj daljnji razvoj. I dalje sam mlad igrač, znam da mogu biti još bolji, a sada se samo želim svima dokazati u Genku" završio je Fiolić.