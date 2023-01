'FIS je još ujutro htio otkazati utrku. Pokušali smo im objasniti da poznajemo ovu planinu...'

Danonoćno se radilo na Sljemenu. Neumorni radnici i volonteri dali su sve od sebe, pa i više od toga kako bi Crveni spust bio spreman za najbolje slalomašice svijeta. Uistinu, u tome su i uspjeli, barem djeločinko. Prvi je slalom na Sljemenu održan u uvjetima koji su bili daleko od idealnih, ali i uvjetima koji su bili dobri s obzirom na okolnosti, pa je tako drugoplasirana Petra Vlhova rekla je da je staza bila bolja nego što je očekivala.

Međutim, vrijeme nije išlo na ruku organizatorima između prvog i drugog slaloma na Sljemenu. Noć nije bila vedra i visoka je vlaga uništila površinu snijega. Ponovno smo se čuli s Vedranom Pavlekom (49), direktorom Hrvatskog skijaškog saveza. On je jedan od vodećih ljudi u marljivoj organizaciji sljemenske utrke.

Kakva je bila noć i što je onemogućilo održavanje utrke?

- Mene je već nekoliko dana zabrinjavala noć s 4. na 5. siječnja. Ona po prognozama nije bila potpuno vedra i grijala je. Snijeg je bio izmučen jer je već 15 dana jugozapada u Zagrebu, temperature nisu normalne. Bojao sam da ako ne bude vedra noć i niska vlaga da se staza neće uspjeti stabilizirati i upravo se to dogodilo - rekao nam je Pavlek.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Tko je donio odluku da se utrka otkaže?

- FIS je već ujutro na prvom pregledu staze mislio da nema šanse za održavanje utrke. Moje mišljenje je bilo da trebamo napraviti, postaviti stazu i pripremiti sve kao da utrka ide i onda u 14.30 sati donijeti odluku hoće li utrka ići ili ne. Pritom apsolutno, bez forsiranja, poštivati sigurnost kao prioritet skijašica. Mislim da je to trebalo pokušati, međutim, FIS-ovi su predstavnici htjeli da se ujutro otkaže utrka jer su mislili da se ne može pripremiti utrka.

Sigurno ste barem nešto pokušali učiniti...

- Pokušali smo im objasniti da poznajemo tu planinu, da se tu vrijeme u tri-četiri sata može promijeniti, popodne je hladnije, ali oni to nisu uvažili, a mi smo to poštivali. Nemamo što drugo reći, na kraju krajeva, FIS-ov žiri je onaj koji donosi konačnu odluku. Ponosan sam na ljude koji su u nemogućim uvjetima omogućili jučer dobru utrku. U Zagrebu je 15 dana ovakvo vrijeme, ne tri dana, nego 15 dana, to vrijeme jednostavno jede snijeg. Ponosan sam jer su u cijeloj Europi temperature abnormalne i više nalikuju početku travnja nego sredini siječnja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sljeme je jučer izgledalo puno bolje nego popularni Garmisch-Partenkirchen...

- Dobro te rekli. Dobio sam jučer jako puno poruka da je Sljeme bilo neusporedivo bolje od Garmischa. S time da je Garmisch imao olakšavajuću okolnost, imali su vedru i hladnu noć prije utrke. Ne znam što su radili i zbog čega je bilo tako loše, ali na televiziji je sljemenska utrka izgledala vrlo dobro - zaključio je Pavlek.

Najčitaniji članci