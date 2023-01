Staza na Sljemenu za ovu je bila pista! Pogledajte na kakvoj su vozili slalomaši u Njemačkoj

Umjesto na Sljemenu slalomaši su prvu utrku godine odradili u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu, koji godinama nije ugostio slalomaše, ali ove je dobio domaćinstvo utrke umjesto Zagreba.

Nijemci su uvjerili FIS da će bolje pripremiti stazu nego Hrvati, no to se baš i nije dogodilo. I taj se dio Europe, pak, bori s iznadprosječnim temperaturama za siječanj, što, dakako, utječe na kvalitetu staze. I dok su skijašice pohvalile stazu i trud organizatora Snježne kraljice s obzirom na vremenske uvjete, u Garmischu je rijetko tko to mogao reći.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Rupe koje su se stvarale sa svakim novim skijašem bile su sve dublje, a na visokim startnim brojevima izgledale su, štoviše, opasne i po zdravlje sportaša. Dok su organizatori na Sljemenu, u možda i lošijim vremenskim uvjetima, uspjeli održavati stazu i za to zaraditi sve pohvale.

Inače, Norvežanin Henrik Kristoffersen pobijedio je u Garmisch-Partenkirchenu, a od četvorice hrvatskih predstavnika najbolji je bio Filip Zubčić koji je zauzeo 15. mjesto, dok je Samuel Kolega bio 18. Matej Vidović nije izborio drugu vožnju nakon što je bio u 41. u prvom nastupu, a Istok Rodeš nije završio prvu vožnju.

