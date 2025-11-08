Fjodor poslao poruku Cro Copu: Spreman sam za našu borbu u Beogradu! Nadam se da treniraš

Dva dana nakon velike press konferencije, uvodne u 49. Svjetsko prvenstvo u sambu, ambasador tog borilačkog sporta Fjodor Jemjeljanjenko družio se s užim krugom novinara, prenosi Večernji list. Nezaobilazna tema bio je meč njega i Mirka Filipovića.

- Mirko dragi prijatelju, veliki pozdrav za tebe. Nadam se da si već počeo trenirati da budeš u savršenoj formi za našu borbu. Nadam se da ćemo vidjeti još zanimljiviju bitku nego prije 20 godina.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Na pitanje hoće li to biti stvarni ili ekshibicijski meč, Fjodor je odgovorio:

- Spreman sam za pravu borbu. Pozdrav svim mojim hrvatskim navijačima - izjavio je Fjodor za Večernji list.

Prvi meč i jedini meč ovih dvaju MMA legendi dogodio se 25. kolovoza 2005. u Tokiju kada je Rus obranio pojas odlukom suca. Nedavno je Mirko Filipović progovorio o mogućem revanšu za dnevnik Nove TV, prenosi Gol.hr.

- Da budem iskren, i ja sam se iznenadio njegovom objavom. Bilo je razgovora o našem uzvratu prije otprilike godinu dana. Njegovi ljudi su se javili Orsatu Zovku, mojem prijatelju koji me je vratio u Japan, i htjeli su boksački ekshibicijski meč. Fjodor je rekao da ne može više raditi MMA zbog straha od ozljeda i krenuli su razgovori.Na kraju smo se usuglasili. To je trebalo biti početkom godine, ja sam potpisao suglasnost u drugom mjesecu. U tom trenutku imali su sedam arena u Japanu, od Saitame, Yokohame, Tokio Domea i još četiri veće dvorane. Međutim, Fjodor je stavio potpis tek u šestom mjesecu, ali dotad smo izgubili sve arene. Prva arena u Japanu je dostupna u kolovozu sljedeće godine. Nismo razgovarali ni kad ni gdje, on je jedino rekao da želi boksački meč. Ako bude prilike, ne vidim razloga da ne - rekao je Filipović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Govorio je tada i o fizičkoj spremi jer je karijeru prekinuo zbog moždanog udara.

- Dvaput godišnje idem na redovne kontrole. Kad su se razgovori o meču zahuktali, ja sam otišao na pregled. Otišao sam na magnet prije 20-ak dana koji je pokazao da sam zdrav. Nijedan profesionalni sport nije zdrav, pogotovo kontaktni borilački sport. To su lagani udarci što ja radim, ali svaki udarac je trauma za mozak. Kad je čovjek spremniji, to mu lakše pada. Ali jedan ekshibicijski meč mogu odraditi - izjavio je Filipović.