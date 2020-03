'Flamenco croata en Valencia': Žuti i Šuker srušili Španjolsku!

Bilo je to prije točno 26 godina. Dan kada je nogometni svijet po prvi puta osjetio snagu hrvatske nogometne reprezentacije, dan kada se na današnjoj Mestalli, tadašnjem stadionu Luis Casanova zaplesao - hrvatski flamenco. Tog je dana na klupi 'vatrenih' debitirao Ćiro Blažević koji je na izborničkoj funkciji zamijenio Vlatka Markovića.

I to je bila zanimljiva priča, Vlatko Marković smijenjen je, po naredbi Franje Tuđmana, samo mjesec dana ranije. Dapače, prvotni plan bio je da Vlatku Markoviću umjesto dotadašnjih pomoćnika Stanka Poklepovića i Ive Šuška, to budu Ćiro Blažević i Tomislav Ivić, ali se onda oglasio Špaco:

- Ćiro Blažević i Tomislav Ivić ne mogu nikome biti pomoćnici, oni mogu biti samo izbornici, to je valjda svima jasno - poručio je Stanko Poklepović, pa tom izjavom i 'otvorio oči' Vlatku Markoviću kojem je postalo jasno kako će ubrzo biti 'bivši'.

Vlatko Marković i Ćiro Blažević tih dana nisu bili u dobrih odnosima, još se pamti izjava bivšeg predsjednika HNS-a koji je rekao:

- Ja s Ćirom Blaževićem nisam 14 godina progovorio niti jednu riječ, a kada bi mi on sada bio pomoćnik, morao bih sa sobom imati i dva tjelohranitelja da mi čuvaju leđa.

Vrlo brzo u svom mu je stilu odgovorio i Ćiro...

- Biste li vi išli na stol kirurgu koji 10 godina nikoga nije operirao?

Prijateljska utakmica sa Španjolcima dogovorena je još u siječnju u Manchesteru, prilikom ždrijeba kvalifikacija za Europsko prvenstvo 1996. godine. Španjolci su tražili jakog suparnika kako bi se što bolje pripremili za Svjetsko prvenstvo koje se tog ljeta održalo u SAD-u.

Tadašnji predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Angel Maria Villar (donedavni potpredsjednik Fife), prišao u je Manchesteru izvršnom direktoru HNS-a Dušku Grabovcu i pitao koliko naša reprezentacija traži za gostovanje u Valenciji.

- Trideset tisuća - bubnuo je ko iz topa Grabovac, misleći na tadašnje njemačke marke, dok je Villar pretpostavio kako se tu radi o američkim dolarima. I pristao na ponudu Grabovca. Naš je izaslanik bio prilično iznenađen, dolari su tih dana bili puno 'jači' i od maraka. Duško Grabovac do kraja dana uspio je riješiti da nam Španjolci plate put, smještaj u najboljem hotelu u Valenciji, te da se pobrinu i za TV prijenos.

Tih dana bilo je jasno kako će za Hrvatsku konačno zaigrati i Robert Prosinečki, a naši su se mediji 'borili pričama' mogu li zajedno u veznom redu zaigrati Boban, Prosinečki i Asanović. Istina, Boban je ovaj dvoboj morao propustiti zbog ozljede, pa je Hrvatska zaigrala u pomalo neočekivanom sustavu 4-4-2.

Dan prije utakmice naši su nogometaši ostali šokirani, Španjolci su nas strašno respektirali, pa je na trening Hrvatske stiglo i pet tisuća španjolskih navijača. Večer prije utakmice taktiku za 'pad furije' slagali su Ćiro Blažević, direktor reprezentacije Tomislav Ivić, pomoćni trener Branko Ivanković, a u pomoć je pozvan i najbolji poznavatelj španjolskog nogometa Sergije Krešić.

Bila je ovo tek deveta utakmica Hrvatske u 'novije doba', te prvo pravo gostovanje 'kockastih'. Hrvatska je prije ožujka 1994. godine jednom gostovala kod Slovenije, te odradila jednu mini-turneju po Australiji gdje je upisala dva poraza i jedan remi. A Španjolci su i u to vrijeme bili svjetska velesila, samo par mjeseci kasnije u sličnom su sastavu stigli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u SAD-u gdje ih je velikom mukom zaustavio kasniji finalist - Italija.

Ćiro Blažević na koncu se odlučio za sljedeći sastav; na golu je bio Ladić, u obrani su zaigrali Bilić, Štimac, Jerkan i Jarni, u veznoj liniji Janković, Prosinečki, Asanović i Andrijašević, dok su u napadu prijetili Šuker i Bokšić kojem je to bio tek drugi nastup za 'vatrene'. Prije samog početka dvoboja Ćiro je svojim izabranicima optimistično poručio:

- Možda si utvaram, ali zaista mislim da ste vi najbolji na svijetu!

Hrvatska je odlično počela dvoboj, povela već u 6. minuti. Prosinečki je dugo vukao loptu kroz sredinu terena, španjolski braniči su ga se očito plašili napasti pustivši ga da dođe do 20-ak metara od domaćeg gola. Debitant u hrvatskoj reprezentaciji proigrao je kapetana Šukera na lijevu stranu koji je snažno, ali neprecizno opalio iz prve. Lopta je tako stigla natrag do Prosinečkog, tada 25-godišnjeg igrača Real Madrida, koji u klizećem startu s 13 metara pogađa za veliko vodstvo 'vatrenih'.

Španjolci su u 17. mogli do izjednačenja, Jarni je vratio loptu Ladiću, ovaj je uhvatio rukama i bio je to indirekt za furiju. U visini našeg peterca. Španjolci su izveli kratko, pola naših reprezentativaca 'hokejaškim bacanjem' ušlo u blok, tako su spriječili pokušaj Higuere. Do kraja prvog dijela Bokšić je imao veliku prigodu, ali je nakon velikog kiksa Zubizarrete promašio loptu i - prazan gol.

Španjolska je imala veći posjed lopte, stalno pritiskala, naši su igrači letjeli u kontranapade. I početak nastavka pripao je Hrvatskoj, Šuker je u 51. minuti zabio za 2-0. Ivica Mornar oduzeo je loptu na desnoj strani suparničkim braničima, prohujao uz aut-liniju, sve do gol-aut linije odakle je loptu idealnu ubacio prema drugoj vratnici gdje ju je Šuker (na toj utakmici bio kapetan i nosio broj 11) glavom pospremio u bliži kut.

Naše veselje nije dugo trajalo, već u sljedećem napadu penal za Španjolsku. Txiki Begiristain je sam izašao na Ladića, ovaj ga ruši, bio je to - klasični 'elver'. Lopte su opet prihvatio Begiristain, no Ladić ga je pročitao i sačuvao mrežu čistom. Španjolci su do kraja utakmice svim silama pokušavali stići barem do počasnog gola, ali Ladić je nastavio briljirati. Bila je to i najbolja reprezentativna predstava hrvatskog golmana sve do 1998. godine.

- Imam još dosta nogometnog života pred sobom, ali ovo je doista bila moja životna utakmica. Ma ne samo obranjeni jedanaesterac, imao sam osjećaj kako čitavu utakmicu držim na dlanu. Siguran kao nikada - kratak je poslije veličanstvene, na neki način i političke pobjede, bio junak utakmice Dražen Ladić.

Kratku izjavu Španjolcima je dao i Aljoša Asanović:

- Hrvatska igra aristokratski nogomet, naviknite se na to!

Budite sigurni, od toga dana, Španjolci cijene Hrvatsku. Poslije utakmice s tribina Luisa Casanove nije bilo zviždanja furiji, već samo gromoglasan pljesak upućen hrvatskim nogometašima. I oni su prepoznali visoku klasu, pa nastavili mahati žuto-crvenim barjacima sve u čast hrabrim Hrvatima. Bila je to noć za pamćenje, a poslije utakmice navijači su i od hrvatskih medija tražili suvenire. Bilo što, zastavice, značke, majice, šalove. A sljedećeg dana na naslovnici španjolskog Asa odzvanjalo je:

- Flamenco croata en Valencia!

Ćiro Blažević i danas se dobro sjeća dvoboja iz Španjolske, pa za 24 sata kaže:

- Uh, kako se ne bi sjećao tih dana, bilo je uistinu divno. S nama je u Valenciji bio i pokojni Zvonimir 'Amigo' Magdić, on je zahtijevao da se poslije utakmice otvaraju i šampanjci, pa nas je sve bacio u trošak, haha. Ma šalim se, trebalo je proslaviti tu pobjedu, ali i nagovještaj jedne nove nogometne velesile koja se rađa. Bilo je veličanstveno..

Glavni sudac bio je Francuz Gilles Veissiere, isti onaj koji će četiri godine kasnije suditi povijesnu utakmicu Dinama i Partizana (5-0) u Maksimiru, na koncu i izmisliti penal za srpskog predstavnika. Ali, lijek i za Gillesa Veissierea imao je Dražen Ladić koji je na toj utakmici obranio penal Dejanu Vukičeviću. Baš kao što je u Valenciji obranio penal Txikiju Begiristainu.



VALENCIA Stadion Luis Casanova (40.000 gledatelja)

Sudac: Gilles Veissiere (Francuska).

Strijelci: 0:1 - Prosinečki (6), 0:2 - Šuker (51).

Španjolska: Zubizarreta (od 65. Lopetegui), Ferrer, Alkorta, Abelardo, Voro, Hierro (od 46. Bakero), Otero, Nadal (od 46. Guardiola), Salinas (od 46. Camarasa), Higuera, Goikoetxea (od 46. Begiristain). Izbornik: Javier Clemente.

Hrvatska (4-4-2): Ladić - Bilić, Štimac (od 80. Pavličić), Jerkan, Jarni - Janković (od 46. Mornar; od 80. Miše), Prosinečki, Asanović, Andrijašević (od 89. Vlaović) - Šuker, Bokšić. Izbornik: Ćiro Blažević.