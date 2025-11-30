Jose Boto slavi titulu: Flamengo osvojio Copu Libertadores!

U subotu u 22 sata odigralo se finale najprestižnijeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi. Na velebnom El Monumentalu u sklopu Cope Libertadores sastali su se Flamengo i Palmeiras, a jedini pogodak na susretu zabio je Danilo u 67. minuti susreta na asistenciju Giorgiana de Arrascaete, Urugvajca koji igra sezonu života (18 golova i 14 asistencija u 32 utakmice brazilskog prvenstva).

Flamengo je s ovim slavljem osvojio četvrtu Copu (1981., 2019., 2022.) i nastavio niz brazilskih momčadi koje su osvajali prestižno natjecanje. Zadnji put ekipa koja je van Brazila osvojila natjecanje bio je River Plate 2018. godine kada je u argentinskom finalu 9. prosinca na Santiago Bernabeu stadionu u Superclasicu svladao Boca Juniorse 3-1.

Foto: Sebastian Castaneda

Ovaj susret bio je svojevrsna osveta Flamenga za poraz u finalu 2021. kad je rezultat nakon produžetka glasio 2-1. Tada su za Palmeiras zabijali Raphael Veiga i Deyverson, a za Flamengo Gabriel Barbosa.

Sjajan posao na klupi Flamenga radi nekadašnji nogometaš i legenda Atletico Madrida Filipe Luis. U brazilskom prvenstvu Flamengo je dva kola prije kraja na pet bodova prednosti nad Palmeirasom i naslov te drugu titulu u tjedan dana mogu potvrditi 4. prosinca na susretu sa Cearom.