Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPORTSKI DIREKTOR

Jose Boto slavi titulu: Flamengo osvojio Copu Libertadores!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Jose Boto slavi titulu: Flamengo osvojio Copu Libertadores!
Foto: Sebastian Castaneda

U finalu južnoameričke inačice Lige prvaka Flamengo je slavio protiv Palmeirasa pogotkom Danila u 67. minuti utakmice. Brazilsko finale igralo se na argentinskom El Monumental koji je dom diva River Platea

U subotu u 22 sata odigralo se finale najprestižnijeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi. Na velebnom El Monumentalu u sklopu Cope Libertadores sastali su se Flamengo i Palmeiras, a jedini pogodak na susretu zabio je Danilo u 67. minuti susreta na asistenciju Giorgiana de Arrascaete, Urugvajca koji igra sezonu života (18 golova i 14 asistencija u 32 utakmice brazilskog prvenstva). 

Flamengo je s ovim slavljem osvojio četvrtu Copu (1981., 2019., 2022.) i nastavio niz brazilskih momčadi koje su osvajali prestižno natjecanje. Zadnji put ekipa koja je van Brazila osvojila natjecanje bio je River Plate 2018. godine kada je u argentinskom finalu 9. prosinca na Santiago Bernabeu stadionu u Superclasicu svladao Boca Juniorse 3-1.

Copa Libertadores - Final - Palmeiras v Flamengo
Foto: Sebastian Castaneda

Ovaj susret bio je svojevrsna osveta Flamenga za poraz u finalu 2021. kad je rezultat nakon produžetka glasio 2-1. Tada su za Palmeiras zabijali Raphael Veiga i Deyverson, a za Flamengo Gabriel Barbosa.

Sjajan posao na klupi Flamenga radi nekadašnji nogometaš i legenda Atletico Madrida Filipe Luis. U brazilskom prvenstvu Flamengo je dva kola prije kraja na pet bodova prednosti nad Palmeirasom i naslov te drugu titulu u tjedan dana mogu potvrditi 4. prosinca na susretu sa Cearom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025