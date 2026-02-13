Flick nakon debakla opleo po sucima: Suđenje u Španjolskoj je kaos, što drugo mogu reći?!

Atletico Madrid je pobijedio Barcelonu 4-0 u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa kralja na Wanda Metropolitanu. Domaćin je uraganski "pomeo" Katalonce u prvih 45 minuta, a nakon utakmice se trener Barcelone Hansi Flick žalio na suđenje.

- Svi su vidjeli kakvo je bilo suđenje od prve minute. Bez prekršaja, bez žutih kartona, sudac im je od prve minute dozvolio da nas tuku kako žele. Simeone je to iskoristio i poslao ih tako igraju kad im je već dopušteno - rekao je ljutiti Nijemac i dodao:

- Suđenje u La Ligi je kaos. Vidio sam kakvo zaleđe su nam sudili kod Cubarsija, za mene tu nema zaleđa. Sedam minuta su provjeravali?! Tražili su nešto samo da ponište gol. Što drugo mogu reći? Što drugo zaista mogu reći???

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Ipak, trener Barcelone vjeruje u povratak na domaćem terenu u uzvratnoj utakmici.

- Nije još gotovo, uzvrat igramo doma. Borit ćemo se 90 minuta da uđemo u finale.

Uzvratna utakmica igra se 3. ožujka na Camp Nou, a drugi polufinalni par čine Real Sociedad i Athletic Bilbao (1-0) koji igraju 4. ožujka.