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Flick ostao bez zvijezde i napao Fifu: Je li to baš bilo potrebno?

Piše HINA,
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Flick ostao bez zvijezde i napao Fifu: Je li to baš bilo potrebno?
Foto: Javier Borrego
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Šok za Barçu! Raphinha zbog ozljede bedra propušta Getafe i Galatasaray, a Flick bijesni na suludi raspored

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Barcelonin kapetan Raphinha propustit će iduće dvije utakmice katalonskog kluba nakon što je ozlijedio desno bedro igrajući za Brazil. Brazilski napadač će propustiti subotnju utakmicu protiv Getafea, te dvoboj Lige prvaka protiv Galatasaraya u utorak.

- Pretrage su pokazale da nije imao ozbiljnu ozljedu, ali moramo biti oprezni jer je prošle sezone imao tri ozljede. Moramo se brinuti o njemu, tako da neće biti dostupan protiv Getafea, niti protiv Galatasaraya - rekao je Flick na konferenciji za novinare.

Njemački stručnjak je negodovao protiv rasporeda nametnutog njegovim igračima.

FILE PHOTO: UEFA Champions League - FC Barcelona v Feyenoord
Foto: Albert Gea

- Nacionalna reprezentacija je nacionalna reprezentacija za sve igrače. Predstavljanje svoje zemlje često je glavni cilj, a to je i Raphinhin mentalitet i stav. Uvijek daje 100 posto. Ali mislim da se moramo zapitati, je li zaista bilo potrebno igrati prijateljsku utakmicu u Australiji, putujući toliko tisuća kilometara? Nevjerojatno je - rekao je.

Raphinha, koji je od početka sezone premješten na poziciju središnjeg napadača, za Barçu je postigao 14 golova u osam utakmica u svim natjecanjima.

Barcelona vodi na ljestvici španjolskog prvenstva sa svih sedam pobjeda, dok Atletico Madrid na drugoj poziciji ima pet bodova manje.

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