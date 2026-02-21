Obavijesti

Sport

Komentari 2
SPEKTAKL

FNC donosi trilogiju veterana! Džakić protiv 'Želve' u Ljubljani

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
FNC donosi trilogiju veterana! Džakić protiv 'Želve' u Ljubljani
Zagreb: U KC Dražen Petrovi? održan Final Fight Championship 20 | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Džakić i Kosednar su već odradili dva međusobna meča. Prvi 2015. pripao je Džakiću koji je slavio tehničkim prekidom. U drugom je pak slavio Slovenac nokautom godinu dana kasnije

Admiral

FNC ovog vikenda održava event u Slavonskom Brodu, no hrvatska MMA organizacija ne prestaje s velikim natjecanjima u travnju. Nakon što su u petak objavili kako će event u Ljubljani predvoditi poluteškaški okršaj između prvaka Mateja Batinića i domaćeg borca Jakoba Nedoha, sada su najavili kako su u slovenski event dodali i okršaj Bojana 'Želva' Kosednara (42 godine, 13-16) i Dušana 'Cyborg' Džakića (39, 23-13).

Slovenac se u FNC-u do sada borio tri puta i ostvario je dva poraza i jednu pobjedu. Posljednji put je u oktogon ušao protiv Francisca Croate Barrija i u jednom od najkrvavijih mečeva na ovim prostorima izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.

NAPAD NA TOP 5 Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak
Erslan o meču Delije: Očekujem da će proći kroz Spivaca, gladan je uspjeha i trenira kao manijak

S druge strane oktogona, Džakić se prije dvije godine vratio iz mirovine kako bi se također okušao s Croatom, no kao i Kosednar, izgubio je odlukom sudaca. Posljednji meč odradio je pred domaćim navijačima u Beogradu prošle godine kada ga je Stanislav Krofak pobijedio nokautom u prvoj rundi.

Dvojac je već odradio dva međusobna meča. Prvi 2015. pripao je Džakiću koji je slavio tehničkim prekidom nakon intervencije doktora. U drugom je pak slavio Slovenac nokautom godinu dana kasnije.

Event u Areni Stožice zakazan je za 11. travnja, a uživo će ga moći pratiti putem Voyo platforme i FNC TV-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice
FOTO: JEZIVE SCENE

Horor na Olimpijskim igrama! Poljakinji klizaljka rasjekla lice

Zastrašujuća scena dogodila se na Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Poljska brza klizačica Kamila Sellier doživjela je tešku nesreću u četvrtfinalu utrke na 1500 metara kad joj je suparnica prešla klizaljkom preko lica nakon sudara. Fotografije nesreće mogu biti uznemirujuće
Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku
FOTO: MARIA GUARDIOLA

Prepoznajete li ovu damu? Kći je slavnog trenera, fotkama zna provocirati, posjetila i Hrvatsku

Maria Guardiola, kći Pepa Guardiole, osvaja društvene mreže i glamurozni svijet mode. Hrvatska obala njezina je ljetna oaza dok se nosi s obiteljskim dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026