FNC donosi trilogiju veterana! Džakić protiv 'Želve' u Ljubljani

FNC ovog vikenda održava event u Slavonskom Brodu, no hrvatska MMA organizacija ne prestaje s velikim natjecanjima u travnju. Nakon što su u petak objavili kako će event u Ljubljani predvoditi poluteškaški okršaj između prvaka Mateja Batinića i domaćeg borca Jakoba Nedoha, sada su najavili kako su u slovenski event dodali i okršaj Bojana 'Želva' Kosednara (42 godine, 13-16) i Dušana 'Cyborg' Džakića (39, 23-13).

Slovenac se u FNC-u do sada borio tri puta i ostvario je dva poraza i jednu pobjedu. Posljednji put je u oktogon ušao protiv Francisca Croate Barrija i u jednom od najkrvavijih mečeva na ovim prostorima izgubio jednoglasnom odlukom sudaca.

S druge strane oktogona, Džakić se prije dvije godine vratio iz mirovine kako bi se također okušao s Croatom, no kao i Kosednar, izgubio je odlukom sudaca. Posljednji meč odradio je pred domaćim navijačima u Beogradu prošle godine kada ga je Stanislav Krofak pobijedio nokautom u prvoj rundi.

Dvojac je već odradio dva međusobna meča. Prvi 2015. pripao je Džakiću koji je slavio tehničkim prekidom nakon intervencije doktora. U drugom je pak slavio Slovenac nokautom godinu dana kasnije.

Event u Areni Stožice zakazan je za 11. travnja, a uživo će ga moći pratiti putem Voyo platforme i FNC TV-a.