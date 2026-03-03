Obavijesti

VELIKI SKOK

FNC iznenadio poretkom boraca! Hrvatski talent blizu napada na titulu poslije pobjede u Brodu

Piše Domagoj Vugrinović,
FNC iznenadio poretkom boraca! Hrvatski talent blizu napada na titulu poslije pobjede u Brodu
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Fran Luka Đurić - Stipe Brčić | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Srpski borac Jovan Marjanović napravio je nevjerojatan skok od čak četiri mjesta i sada je službeno prvi izazivač za pojas koji drži Kamil Kraska

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ponovno je uzburkala duhove. Samo nekoliko dana nakon uspješnog događaja FNC 28 u Slavonskom Brodu, organizacija je na Instagram profilu objavila ažuriranu rang ljestvicu velter kategorije, što je odmah potaknulo žustru raspravu među fanovima.

Marjanović skočio na vrh, fanovi nezadovoljni poretkom

U objavi koja prikazuje poredak deset najboljih boraca u velter kategoriji, najviše pozornosti privukla je dramatična promjena na samom vrhu. Srpski borac Jovan Marjanović napravio je nevjerojatan skok od čak četiri mjesta i sada je službeno prvi izazivač, što ga stavlja u idealnu poziciju za napad na titulu. S druge strane, dosadašnji visoko rangirani borci poput Cipranina Simona Karslidisa, Brazilca Igora Cavalcantija i hrvatskog predstavnika Tomislava Sičaje zabilježili su pad za po jedno mjesto, što svjedoči o velikoj konkurenciji. Prvak Kamil Kraska, koji čvrsto drži pojas, tako je dobio novog glavnog pretendenta, a cijela divizija postala je neizvjesnija no ikad.

VELIKE RIJEČI Menadžer bez zadrške o Soldiću i UFC-u: 'Ugasio bi Mahačeva'
Menadžer bez zadrške o Soldiću i UFC-u: 'Ugasio bi Mahačeva'

"Nakon FNC 28, poredak u velter kategoriji se promijenio. Slika na vrhu sada izgleda drugačije i borba za titulu upravo je postala zanimljivija", stoji u opisu objave kojom je organizacija, predvođena Draženom Forgačem, pozvala fanove da podijele svoja mišljenja o budućim mečevima. Promjene su, kako je i navedeno, direktna posljedica nedavnih borbi održanih na priredbi FNC 28 u Brodu krajem veljače. Taj je događaj, osim promjena na ljestvicama, obilježio i uspješan povratak zvijezde Marka Bojkovića, koji je pobjedom ponovno rasplamsao rivalstvo s Milošem Janičićem, što dodatno podiže temperaturu na regionalnoj sceni.

U bantamu se pak borbi s prvakom Miljanom Zdravkovićem primaknuo Fran Luka Đurić koji je pobjedom nad Kikadzeom Bondom skočio na treće mjesto ljestvice.

