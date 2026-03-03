FNC iznenadio poretkom boraca! Hrvatski talent blizu napada na titulu poslije pobjede u Brodu

Najveća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), ponovno je uzburkala duhove. Samo nekoliko dana nakon uspješnog događaja FNC 28 u Slavonskom Brodu, organizacija je na Instagram profilu objavila ažuriranu rang ljestvicu velter kategorije, što je odmah potaknulo žustru raspravu među fanovima.

Marjanović skočio na vrh, fanovi nezadovoljni poretkom

U objavi koja prikazuje poredak deset najboljih boraca u velter kategoriji, najviše pozornosti privukla je dramatična promjena na samom vrhu. Srpski borac Jovan Marjanović napravio je nevjerojatan skok od čak četiri mjesta i sada je službeno prvi izazivač, što ga stavlja u idealnu poziciju za napad na titulu. S druge strane, dosadašnji visoko rangirani borci poput Cipranina Simona Karslidisa, Brazilca Igora Cavalcantija i hrvatskog predstavnika Tomislava Sičaje zabilježili su pad za po jedno mjesto, što svjedoči o velikoj konkurenciji. Prvak Kamil Kraska, koji čvrsto drži pojas, tako je dobio novog glavnog pretendenta, a cijela divizija postala je neizvjesnija no ikad.

"Nakon FNC 28, poredak u velter kategoriji se promijenio. Slika na vrhu sada izgleda drugačije i borba za titulu upravo je postala zanimljivija", stoji u opisu objave kojom je organizacija, predvođena Draženom Forgačem, pozvala fanove da podijele svoja mišljenja o budućim mečevima. Promjene su, kako je i navedeno, direktna posljedica nedavnih borbi održanih na priredbi FNC 28 u Brodu krajem veljače. Taj je događaj, osim promjena na ljestvicama, obilježio i uspješan povratak zvijezde Marka Bojkovića, koji je pobjedom ponovno rasplamsao rivalstvo s Milošem Janičićem, što dodatno podiže temperaturu na regionalnoj sceni.

U bantamu se pak borbi s prvakom Miljanom Zdravkovićem primaknuo Fran Luka Đurić koji je pobjedom nad Kikadzeom Bondom skočio na treće mjesto ljestvice.