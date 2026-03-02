Menadžer bez zadrške o Soldiću i UFC-u: 'Ugasio bi Mahačeva'

Menadžer Ivan Dijaković u Podcast Inkubatoru govorio je o trenutačnoj situaciji najpoznatijeg borca o čijoj karijeri se brine, Robertu Soldiću te o njegovim planovima nakon isteka ugovora s ONE Championshipom. Istaknuo je da bi Soldić, nakon razdoblja u kojem je u ONE-u bio relativno neaktivan, sljedeće godine mogao krenuti prema UFC, što vidi kao logičan korak u karijeri.

Dijaković je objasnio da ugovor s ONE-om traje do ljeta iduće godine te da singapurska promocija nije u potpunosti ispunila klauzulu o minimalno dvije borbe godišnje, ali da zbog dobrog odnosa ne planiraju pravni spor iako na njega imaju pravo. Dodao je kako je razgovarao s čelnim čovjekom organizacije Chatri Sityodtong nakon priredbe u Tokiju te da su tada spominjali potencijalnu borbu protiv dvostrukog prvaka Christian Lee, no datum još nije potvrđen. Prema njegovu mišljenju, Lee je radije izabrao meč s Alibeg Rasulov nego sa Soldićem jer bi, smatra, taj dvoboj bio znatno teži.

U međuvremenu Soldić čeka novu borbu i želi ostati aktivan. Dijaković podsjeća da je hrvatski udarač u veljači prošle godine spektakularno nokautirao Dagi Arslanaliev na priredbi ONE 71 u Kataru, a potom je slavio i u boksačkom meču protiv Tomasz Adamek pod okriljem FAME-a. Ipak, od dolaska u ONE prije gotovo četiri godine odradio je samo tri MMA meča (pobjeda, poraz i no contest), zbog čega se sve češće govori o odlasku u UFC.

Govoreći o mogućem prelasku u velter kategoriju (do 77 kilograma) i konkurenciji u UFC-u, Dijaković je iznio vrlo samouvjeren stav.

- Znam da će ratnici za tastaturama sada svašta pisati, jer oni poznaju sport, iako nikad nisu udarili vreću. Ako sutra ode u UFC, Roberto će tamo postati prvak. Ne govorim to zašto što mi je kao brat, nego što znam koliko može, a vidio sam i dosta 'high level' boraca s njim. Ako je zdrav, bit će UFC prvak.

Posebno se osvrnuo na moguće dvoboje s elitom velter divizije:

- Kad bi potpisao za UFC borio bi se do 77 kilograma. Možemo ga zamisliti protiv Islama Mahačeva. Ljudi nešto pričaju o Islamu, ali polako... Uvjeravam vas da ne bi bilo pet rundi nego da bi bio prekid. Sto posto. Ja znam da bi Roberto 'ugasio' Islama. Kao što znam da može hrvati i grapplati sa svakim. Svi borbi koji su UFC-u znaju šta Robo može napraviti.

Dodao je i da vjeruje kako bi Soldić bio konkurentan protiv imena poput Carlosa Pratesa, Jacka Della Maddalene i Šavkata Rahmonov, s kojim je već sparirao. Naglasio je i da Soldić može ravnopravno parirati i najboljim hrvačima i grapplerima u svijetu.