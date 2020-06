FNC otkrio imena: Ovo su borci koji se natječu za ugovor KSW-a

Gledatelji će imati prilike, osim u borbama u kavezu, uživati i u scenama s treninga, skidanja kilograma, svega onoga što se događa 'iza pozornice'. Armagedon će biti nešto još neviđeno na ovom području

<p><strong>Armagedon </strong>je turnirsko natjecanje na kojem će nastupiti najbolji borci Balkana (ali i Europe), a kompletni program ovog prestižnog turnira trajat će čak punih osam tjedana! Turnir će imati četiri težinske kategorije, a u svakoj od njih nalazit će se po osam najboljih boraca iz regije, a sad je poznato koja su to imena.</p><p>Kako bi borac osvojio prestižnu titulu Armagedon prvaka morat će ostvariti pobjede u tri borbe. Nakon tri kola i velikog finala dobit ćemo četiri FNC Armagedon prvaka koji će sasvim sigurno postati nove zvijezde regionalne MMA scene.</p><p>Turnir će se održavati u Zagrebu u dvorani <strong>American Top Team-a</strong>. Kompletna dvorana će se adaptirati kako bi borci i produkcija imali idealne uvjete za provedbu ovog projekta na najvišem mogućem nivou.</p><p>A natjecatelji u showu su:</p><p><strong>Kategorija do 66 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 70 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 77 kg:</strong></p><p><strong>Kategorija do 84 kg:</strong></p><p> </p>