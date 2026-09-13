FNC je postao europski MMA div! Sprema se potez koji bi mogao promijeniti sport...
Stošić je izrazio želju da se održi veliki događaj na kojem bi se sučelili prvaci KSW-a i FNC-a, a maštu navijača dodatno je zagolicao čelnik organizacije Forgač najavom poteza koji bi mogao promijeniti sport u Europi
Nakon svih velikih događaja koje je FNC dosad priredio publici teško je reći da nas hrvatska organizacija još može iznenaditi. No još je teže reći da ponovno nije nadmašila samu sebe. Puniti arene FNC-u već odavno nije nikakva novost, ali ono što smo ove subote imali priliku gledati u Areni Zagreb bilo je mnogo više od toga. Hrvatska organizacija dosegla je razinu pravog europskog diva kada je riječ o MMA-u.