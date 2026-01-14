U dogovorima i pregovorima smo. Moramo strateški razmišljati i ponekad malo usporiti razvoj kako bi ga mogla pratiti i naša borilačka scena, rekao je o potencijalnom pojačanju čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač
FNC na pragu velikog pojačanja u rosteru? 'Pregovaramo s bivšom UFC zvijezdom...'
Na konferenciji za medije uoči najvećeg FNC eventa u povijesti, koji će se održati u münchenskoj SAP Areni, čelni čovjek hrvatske organizacije Dražen Forgač potvrdio je kako bi u FNC moglo stići veliko pojačanje.
Dao je naslutiti da je vrlo blizu potpisivanje ugovora s Guramom Kutateladzeom (14-5), poznatijim pod nadimkom "gruzijski Viking". Gruzijac se natječe u lakoj kategoriji, u kojoj je trenutačni prvak Francisco Barrio, a koji se u Münchenu bori protiv još jednog svjetski poznatog borca, Loma-Ali Eskieva.
Kutateladze je iskusan borac koji je dobar dio karijere izgradio u UFC-u. U najvećoj svjetskoj MMA organizaciji odradio je pet borbi, pri čemu je upisao dvije pobjede i tri poraza. Gubio je isključivo od respektabilnih boraca poput Brazilca Kauêa Fernandesa i Damira Ismagulova.
Posljednji nastup imao je u također uglednoj organizaciji ACA, gdje je u prvoj rundi nokautirao Victora Huga.
- U dogovorima i pregovorima smo. Moramo strateški razmišljati i ponekad malo usporiti razvoj kako bi ga mogla pratiti i naša borilačka scena - kazao je Forgač.
