Vatreno pred najveći FNC event ikad! Fabjan poručio 'Jokeru': Ku***o si se pa sam te uspavao

Fight Nation Championship event u Münchenu 7. veljače bit će prvi odlazak hrvatske MMA organizacije izvan regije. Čelni čovjek organizacije Dražen Forgač sa suradnicima odlučio se otisnuti na još jedno veliko tržište, u München, koji je poznat po velikom broju domaće emigracije.

Prodaja karata za najveći event u SAP Areni ide bolje od očekivanog, potvrdio je Forgač, a nešto više od tri tjedna prije eventa FNC je održao konferenciju za medije s najvećim zvijezdama. Konferenciju su podijelili u dva dijela, a u prvom su sudjelovali hrvatski borci Luka Milidragović (3-1), Francisco Barrio (15-4), Filip Pejić (17-9-2) i Ivica Trušček (45-39).

Milidragović je jedna od mladih nada FNC-a, a borba u Münchenu protiv Davida Travničeka bit će mu tek četvrta profesionalna.

- Prošlo je gotovo godinu dana od mog posljednjeg meča. Ni sam ne znam što očekivati od sebe. Borim se u skladu s tijekom borbe. Cilj mi je dobivati što bolje protivnike - skromno je najavio Milidragović.

Najiskusniji među njima, Trušček, za protivnika ima domaćeg borca Dominica Schobera. Uz njemačku publiku vežu ga vrlo dobri osjećaji jer je prošle godine pobijedio Christiana Eckerlina. Tada su ga okrunili i "kraljem Njemačke".

- U početku tu titulu nisam shvaćao preozbiljno, ali što vrijeme više prolazi, sve mi se više sviđa. Protivnik ima loš omjer, ali je puno bolji borac nego što to pokazuje. Nadam se da neću iznevjeriti sada kada je najviše očiju usmjereno u mene - kazao je Trušček.

Kako vidiš borbu protiv Schobera?

- Njega se može natjerati na zadnju nogu. Ponekad se i zaleti prema naprijed. Vjerujem da ga se tu može pogoditi. Borba bi trebala izgledati slično kao s Eckerlinom.

U nekoliko prethodnih slučajeva Schober je otkazivao borbe, bojiš li se sada otkazivanja?

- Bojao bih se da mi Forgač nije jamčio da će se ovaj meč sigurno održati. Do sada još nije pogriješio, tako da će do ove borbe sigurno doći.

'Čimaev neće pomoći Eskievu'

Barrio za protivnika ima Lom-Ali Eskieva (23-7-1), koji ima zavidnu karijeru u KSW-u, ACA-u i ACB-u. Argentinski Hrvat prvak je u lightweight kategoriji i jedan od najuspješnijih boraca u povijesti organizacije. Do sada je u devet borbi u FNC-u upisao isto toliko pobjeda. Nedavno je na strani Eskieva stajao i prvak srednje kategorije u UFC-u Hamzat Čimaev.

- Moj protivnik dolazi iz Rusije, a ja iz Hrvatske, tako da se ne bojim ni Eskieva ni Čimaeva. To mi je samo dodatna motivacija. Cijeli život treniram za ovakve trenutke, mislim da sam bolji i to ću pokazati u Münchenu.

Kako si reagirao na prozivke Čimaeva?

- Drago mi je bilo vidjeti da podržava FNC. Oni su Čečeni i drže se zajedno. Problem je što Čimaev ne zna tko sam ja. Nije me prepao. Rekao je da će me Eskiev razbiti. Ja ću razbiti njega pred svojim ljudima.

Gdje ti prijeti najveća opasnost?

- Najviše mi prijeti u stojci, nikako da naučim boks. Može me rušiti, ali ja ću se dignuti. Hrvao sam se protiv ruskih hrvača, tako da se toga ne brinem. Predati se sigurno neću.

Filip ‘Nitro’ Pejić nakon dva poraza vratio se pobjedama pred domaćom publikom prošle godine u rujnu. Sada mu u Münchenu prijeti Vlado Šikić, Austrijanac hrvatskih korijena.

- Stigla je nadograđena stara verzija ‘Nitra’. Vjerujem da tek sada dolazi moje vrijeme. Osjećam se toliko dobro da to ne mogu opisati. Vjerujem da ću razvaliti kao što sam razvalio u Zagrebu - istaknuo je Pejić.

U tvoju kategoriju stiglo je puno novih boraca. Kako gledaš na iduće izazove?

- Mene ne diraju ti borci, mene nitko ne mora pitati dvaput s kim ću se boriti. Sve prihvaćam. Ne zanima me tko je tko. Borio sam se s vrhunskim borcima i pružao sjajne predstave. Ako je netko potpisao za FNC, to je njegov problem kad ja stanem ispred njega.

Što misliš o Šikiću kao borcu?

- Svaki borac vjeruje u sebe. Mi smo se trebali boriti već dvaput prije, ali nije došlo do toga. Ja sam i dalje tu, aktivan sam, a on nije. Imam dvostruko više borbi od njega. Iskusniji sam i to mi je donijelo napredak. Vjerujem da će ležati horizontalno. Najviše sam se bio spremio za borbu protiv Jasona, pa sam ja ležao.

Da neće biti iznenađenja ni dodatnih borbi u Münchenu potvrdio je Forgač.

- Što se tiče fight carda u Münchenu, neće biti dodatnih borbi. Za nas je 11 borbi optimalno. Nikad se ne zna hoće li se neka borba otkazati, ali ovo je idealna brojka. Imali smo ideje drukčije završiti fight card, ali nešto se pita i protivnike. Vjerujte mi, u Njemačkoj je našim borcima vrlo teško pronaći protivnike. To samo pokazuje koliko ih smatraju kvalitetnima. Pružit ćemo prave borbe, s što manje mismatcha. Zadovoljan sam fight cardom, posebno dijelom u kojem nastupaju naše zvijezde - rekao je Forgač.

Vatreno između Ilića i Fabjana

U drugom dijelu konferencije atmosfera je bila nešto vatrenija, što ne čudi s obzirom na to da su na suprotnim stranama stola sjedila dva borca koja će se u veljači sučeliti u oktagonu. Riječ je o Miranu Fabjanu (7-4) i Aleksandru Iliću (17-7). Uz njih su bili i prvak teške kategorije Ivan Vitasović (14-6-1) te Darko Stošić (21-8). I prije početka same konferencije Slovenac je krenuo s podbadanjima te se predstavio kao najveći svih vremena u FNC-u, moleći sve da mu se tako obraćaju.

Ivan Vitasović u Münchenu se bori protiv Hatefa Moeila, koji se nešto ranije borio protiv njegova klupskog kolege Fabjana i pobijedio ga u četvrtoj rundi.

- Riječ je o ozbiljnom protivniku i sigurno me čeka težak zadatak. Imam plan koji želim provesti, a hoću li u tome uspjeti, vidjet ćemo u Münchenu. Budućnost? Fokusiran sam na Hatefa, a za dalje ćemo vidjeti - rekao je Vitasović.

Stošić se vraća nakon poraza od Vitasovića, koji je doživio u zagrebačkoj Areni. Protivnik na sljedećem eventu bit će mu veteran Oli Thompson.

- Svaki kamp shvaćam ozbiljno i treniram maksimalno. Preselio sam se u Zagreb, treniramo jako kao i uvijek. Fokusirani smo na svakog protivnika. Ovo nije nikakva promjena, fokus i kvalitetan trening uvijek su na prvom mjestu. Najvažnije je ostati zdrav - istaknuo je Stošić.

Ilić je na početku konferencije bio nešto mirniji i staloženiji.

- Svaka čast Vitasoviću što je glavna borba večeri, ali svi znamo da će se najviše ulaznica i PPV-a kupiti zbog borbe između mene i Fabjana.

Fabjan zato nije štedio riječi.

- Ja sam njega već pobijedio. Bio je glasan, kurčio se ovdje pred svima, a sada šuti. To znači da smo već dobro krenuli. U meču ću ga ugasiti. Od prve sekunde krećem s pritiskom. Samo je pitanje vremena kada će mu sudac spasiti život.

Koja će biti najveća razlika u odnosu na vaš prvi meč?

- Neće biti razlike, samo će biti više ljudi koji će vidjeti nokaut. Borba će biti ista. Kad se kavez zatvori, meni je svejedno. U Münchenu će biti kaos od prve sekunde. Zgazit ću ga. Svu zloću koju imam u sebi izbacit ću tamo - rekao je Fabjan.

Joker mu je potom odgovorio:

- On je nesigurna i nestabilna osoba. Ovo priča jer si to želi utuviti u glavu. O iskustvu je glupo govoriti. On nikada nije putovao kako bi se borio izvan regije. Jedva čekam borbu - rekao je Ilić, na što se Fabjan nadovezao:

- Ti sanjaš. Pogodio si jedan direkt i misliš da je runda tvoja. Živiš u oblacima, ne razumiješ sport.

Uslijedilo je još prepucavanja, koje se nije zaustavilo ni na sučeljavanju. Ipak, za razliku od prošlog puta, kada su se zaštitari morali umiješati kako ne bi došlo do fizičkog sukoba između dvojice boraca, ovoga puta sve je ostalo na verbalnom obračunu.