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FNC potvrdio novu borbu pred spektakl u Zagrebu: Dva Hrvata odmjerit će snage u kavezu

Piše Issa Kralj,
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FNC potvrdio novu borbu pred spektakl u Zagrebu: Dva Hrvata odmjerit će snage u kavezu
Foto: FNC
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FNC u Zagrebu 12. rujna donosi bombu: Sep i Bilić ulaze u ring pod posebnim pravilima, a stižu i Moeil, Stošić, Erslan i Fabjan

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FNC 33 se priprema za još jedan spektakl koji će se održati u Zagrebu 12. rujna. Dva mjeseca uoči borilačkog spektakla, organizatori su objavili okršaj koji će oduševiti brojne ljubitelje tog sporta. 

Potvrđeno je da će borbu pred zagrebačkom publikom odraditi Hrvoje Sep i Ante Bilić. Sep u MMA borbi protiv Vase Bakočevića, a Bilić u bare knuckle meču protiv Petra Ražova, koji je tijesnom sudačkom odlukom izgubio.

Već prije se nagađalo o njihovoj borbi, a najviše rasprave vodilo se oko uvjeta borbe. Bilić je inzistirao na granici do 77 kilograma, a Sep je to odbijao tvrdeći da se nikad nije borio u toj kategoriji. 

Sep i Bilić borit će se u meču pod Ultimate Boxing pravilima, odnosno udaračka poslastica će se odviti pod uvjetima malih rukavica i u "catchweightu" do 79,4 kilograma.

Na istoj priredbi Hatef Moeil branit će titulu teške kategorije protiv Darka Stošića, dok će povratak u promociju nakon UFC epizode Ivan Erslan obilježiti borbom protiv Mirana Fabjana.
 

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