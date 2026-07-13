FNC potvrdio novu borbu pred spektakl u Zagrebu: Dva Hrvata odmjerit će snage u kavezu

FNC 33 se priprema za još jedan spektakl koji će se održati u Zagrebu 12. rujna. Dva mjeseca uoči borilačkog spektakla, organizatori su objavili okršaj koji će oduševiti brojne ljubitelje tog sporta.

Potvrđeno je da će borbu pred zagrebačkom publikom odraditi Hrvoje Sep i Ante Bilić. Sep u MMA borbi protiv Vase Bakočevića, a Bilić u bare knuckle meču protiv Petra Ražova, koji je tijesnom sudačkom odlukom izgubio.

Već prije se nagađalo o njihovoj borbi, a najviše rasprave vodilo se oko uvjeta borbe. Bilić je inzistirao na granici do 77 kilograma, a Sep je to odbijao tvrdeći da se nikad nije borio u toj kategoriji.

Sep i Bilić borit će se u meču pod Ultimate Boxing pravilima, odnosno udaračka poslastica će se odviti pod uvjetima malih rukavica i u "catchweightu" do 79,4 kilograma.

Na istoj priredbi Hatef Moeil branit će titulu teške kategorije protiv Darka Stošića, dok će povratak u promociju nakon UFC epizode Ivan Erslan obilježiti borbom protiv Mirana Fabjana.

